В Китае испытали летающую тарелку — Finance.ua

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В Китае испытали летающую тарелку

Технологии&Авто
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В Китае испытали летающую тарелку
В Китае испытали летающую тарелку
Инженеры китайского технологического стартапа Shenzhen UFO Technology разработали пилотируемую летающую тарелку iUFO. На ней уже проводятся демонстрационные полеты.
iUFO оснащена 12-ю винтовыми электродвигателями. Аппарат может управляться как пилотом, так и компьютером в автоматическом режиме.
В летающей тарелке предусмотрена кабина с местом только для одного человека. iUFO может летать 15 минут, разгоняясь до 50 км/ч. Пока максимальная высота, на которую можно подняться, составляет 200 метров. Заряда батареи хватает на 15 минут.
В Китае испытали летающую тарелку
Над созданием летающей тарелки команда Shenzhen UFO Technology работала три года.
«У аппарата есть LED-подсветка по бокам и фонари для освещения места приземления. Ожидается, что в будущем она будет продана как транспорт индивидуальной мобильности. Аппарат планируется применять в сфере туризма и для рекламы. Однако мы считаем, что будущий потенциал iUFO еще предстоит изучить», — отмечают разработчики.
Цена устройства пока не известна. Стартап уже получил международный патент на производство, но команда пока не уточняет, останется ли iUFO для внутреннего пользования в Китае или выйдет на мировой рынок.

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По материалам:
noworries
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