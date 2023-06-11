В Китае испытали летающую тарелку — Finance.ua

В Китае испытали летающую тарелку Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

В Китае испытали летающую тарелку

Инженеры китайского технологического стартапа Shenzhen UFO Technology разработали пилотируемую летающую тарелку iUFO. На ней уже проводятся демонстрационные полеты.

iUFO оснащена 12-ю винтовыми электродвигателями. Аппарат может управляться как пилотом, так и компьютером в автоматическом режиме.

В летающей тарелке предусмотрена кабина с местом только для одного человека. iUFO может летать 15 минут, разгоняясь до 50 км/ч. Пока максимальная высота, на которую можно подняться, составляет 200 метров. Заряда батареи хватает на 15 минут.

Над созданием летающей тарелки команда Shenzhen UFO Technology работала три года.

«У аппарата есть LED-подсветка по бокам и фонари для освещения места приземления. Ожидается, что в будущем она будет продана как транспорт индивидуальной мобильности. Аппарат планируется применять в сфере туризма и для рекламы. Однако мы считаем, что будущий потенциал iUFO еще предстоит изучить», — отмечают разработчики.

Цена устройства пока не известна. Стартап уже получил международный патент на производство, но команда пока не уточняет, останется ли iUFO для внутреннего пользования в Китае или выйдет на мировой рынок.

noworries По материалам:

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