В Китае более 200 человек лишились статуса миллиардера — Reuters Сегодня 08:33

В 2022 году более 400 человек потеряли свой статус миллиардера, большинство из них — из Китая.

Как сообщает Reuters , на резкое сокращение количества миллиардеров повлияло глобальное усиление денежно-кредитной политики, COVID-19 и репрессии Пекина против крупных технологических компаний.

Как говорится в материале, Китай потерял 229 миллиардеров из списка Hurun Global Rich List 2023. Всего в список вошли 3112 человек по сравнению с 3381 годом ранее.

«Число миллиардеров в мире сократилось на 8%, в то время как их общее состояние сократилось на 10%», — заявил основатель и глава Hurun Report Руперт Хугеверф.

Общее количество миллиардеров в Китае составило 969 по состоянию на 16 января 2023 года. Показатель США — 691 миллиардер.

Среди известных имен, выпавших из списка, был Сэм Бенкман-Фрид, лишившийся своего состояния в 21 млрд долларов после краха криптовалютной биржи FTX

В Китае Джек Ма, основатель китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding, опустился на 52-е место с 34-го годом ранее, преимущественно из-за регуляторных мер Китая по его технологическому сектору.

УНІАН По материалам:

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