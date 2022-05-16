В Киеве возобновили оплату парковки — Finance.ua

В Киеве возобновили оплату парковки

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В Киеве возобновили оплату парковки

16 мая 2022 года по решению Киевсовета возобновилась оплата парковки в городе.

Сервис безналичной оплаты парковки снова работает в приложении «Киев Цифровой».

По-прежнему парковка платная только в будни с 8:00 до 22:00. В остальное время в будни и целый день в субботу и воскресенье — парковка бесплатная.

Чтобы оплачивать парковку в «Киев Цифровой»:

Выберите «Обслуживание водителей» → «Почасовая парковка». Выберите номер авто из списка или укажите его. Выберите паркинг. Проверьте, чтобы номер на парковочном знаке соответствовал номеру паркинга в приложении. Нажмите кнопку «Начать парковку». Начнется отсчет времени. Нажмите «Завершить парковку», как только автомобиль авто покинет паркинг.

Уведомление

Если разрешить уведомления, можно каждый час получать напоминания об активной парковке. В приложении также можно установить время автоматического завершения парковки. В противном случае парковка завершается автоматически в 22:00, когда парковка на муниципальных паркингах становится бесплатной.

Оплата

В «Киев Цифровой» оплата начисляется, пока длится парковка в приложении, независимо от местонахождения авто. В приложении действует накопительная система оплаты. Оплата списывается за каждые 100 грн. Если сумма меньше, она списывается 1 числа в следующем месяце. Оплачивать сервис можно с банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

За безопасностью парковочного пространства будут следить инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не имеют права штрафовать водителей, поэтому не пренебрегайте сигналами тревоги, также поступающими в приложение.

Обратите внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении — это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева.

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