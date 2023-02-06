В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться — Finance.ua

В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться Сегодня 11:14 — Личные финансы

В Киеве планируют создать электронный проездной: когда он может появиться

Киев намерен создать электронный проездной билет. Он может появиться уже в этом году.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич в эфире телеканала «Киев».

По его словам, электронная проездная карта появится в приложении «Киев Цифровой».

Сейчас киевляне могут приобрести одноразовый билет в приложении, но планируется, что жители столицы смогут купить онлайн многоразовый электронный проездной.

«В этом году у нас запланировано введение электронной карты, которая будет мультиинструментом и обеспечит использование смартфонов в качестве проездных билетов. Это возможно делать сейчас с помощью Google Pay банковской картой для разовых поездок. В будущем будет уже цифровая трансформация, и мы откажемся от пластика», — сказал Оленич.

Справка Finance.ua:

с 15 октября прошлого года в общественном транспорте столицы приступили к подключению маршрутов, по которым можно будет рассчитаться за проезд по банковской карте. Позже на сайте Киевской городской государственной администрации появилась информация, что на всех автобусных маршрутах Киева можно рассчитаться банковской картой или гаджетом с NFC;

также уже доступна оплата проезда банковской картой или гаджетом с NFC в трамваях Киева.

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