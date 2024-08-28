В Киеве и в четырех областях экстренные отключения света, графики не действуют — Finance.ua

В Киеве и в четырех областях экстренные отключения света, графики не действуют Сегодня 10:10 — Энергетика

В Киеве и в четырех областях экстренные отключения света, графики не действуют

В среду, 28 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Как сообщает пресс-служба, соответствующее распоряжение дает «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в ДТЭК.

Напомним, ранее компания Yasno объяснила , что такое очереди отключения света и как они работают.

Что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:

Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки. Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки. 3 очереди отключений — 12 часов в сутки. 4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков. Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.

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