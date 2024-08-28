В Киеве и в четырех областях экстренные отключения света, графики не действуют — Finance.ua

В Киеве и в четырех областях экстренные отключения света, графики не действуют
В среду, 28 августа, в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.
Как сообщает пресс-служба, соответствующее распоряжение дает «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме.
«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», — отметили в ДТЭК.
Напомним, ранее компания Yasno объяснила, что такое очереди отключения света и как они работают.
Что означает количество очередей, которые ограничивают одновременно:
- Если ограничивают только одну очередь отключений, то это означает, что света у потребителей может не быть до 4 часов в сутки.
- Если одновременно ограничивают 2 очереди отключений — 8 часов в сутки.
- 3 очереди отключений — 12 часов в сутки.
- 4 очереди отключений — более 12 часов, а также выключение в светло-серых зонах графиков.
- Если ограничивают 5 или 6 очередей одномоментно, это означает, что начались экстренные отключения света и графики не работают.
Поделиться новостью