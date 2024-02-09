В КГГА сообщили, когда мобилизованные киевляне получат по 30 тыс. грн — Finance.ua

В КГГА сообщили, когда мобилизованные киевляне получат по 30 тыс. грн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

В КГГА сообщили, когда мобилизованные киевляне получат по 30 тыс. грн

Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА.

В декабре 2023 года в столице была введена программа «Защитник Киева», согласно которой мобилизованные киевляне должны были получить одноразовую дополнительную выплату 30 тысяч гривен. Однако деньги до сих пор не были выплачены.

Выплаты предусмотрены для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на воинском учете в районных ТЦК и СП.

Сейчас в Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщили, что город доработал с ТЦК механизм выплаты материальной помощи.

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Единовременное пособие мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически — без участия мобилизованного. Держатели же муниципальной карты «Карточка киевлянина» получат единовременную выплату на свой карточный счет.

Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных.

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Мобилизированный должен предоставить в ТЦК и СП следующие документы:

копии идентификационного кода, паспорта гражданина Украины (1, 2 страница последнего места регистрации) или ID-карты;

справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета.

На основании этих данных, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять одноразовую адресную материальную помощь.

Кроме того, Киев расширил перечень получателей, добавив лиц, подписавших контракт. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

Тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно, необходимо будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы. Получить консультацию можно по номерам: 044−290−44−37; 044−290−42−01.

Инфографика: kyivcity.gov.ua

Напомним, в этом году на финансирование сектора безопасности и обороны было направлено 1,69 трлн грн — это практически все доходы страны, заложенные в бюджет на 2024 год. На выплаты военнослужащим в 2024 году предусмотрено 751,3 млрд грн. Согласно данным Министерства финансов, 14,3 млрд грн заложены в поддержку ветеранов:

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