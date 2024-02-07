Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации — Finance.ua

Рада одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.
За законопроект в первом чтении проголосовали:
- 178 нардепов из фракции «Слуга народа»;
- 3 — из фракции «Голос»;
- 18 — группа «Доверие»;
- 17 — из группы «Платформа за жизнь и мир»;
- 12 — группа «Восстановление Украины»;
- 7 — группа «За будущее»;
- 8 — внефракционные народные депутаты.
Не голосовали в полном составе фракции «Европейская солидарность» и «Батькивщина».
Железняк отметил, что законопроект принят без предложений Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
«Далее внесение правок 14 дней до 21 февраля и далее второе чтение. То есть наиболее вероятно будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле», — отмечает он.
Что предусматривает новый законопроект
- проект закона регламентирует, что военнообязанные в течение 60 дней со дня начала проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центр предоставления административных услуг, в электронном кабинете или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки по месту жительства или пребывания. Лицо может переезжать в другие города без разрешения ТЦК, однако после переезда должно стать на учет по новому адресу;
- новая версия правительственного законопроекта о мобилизации предусматривает отмену срочной службы и снижение призывного возраста до 25 лет;
- предусмотрена рассылка повесток через электронный кабинет военнообязанного;
- законопроект определяет четкий срок службы на период военного положения. Люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы. А добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на 2 месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации;
- ежегодный основной отпуск во время действия военного положения согласно законопроекту в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней. А освобожденные из плена военные получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия;
- за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.
Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, ссылаясь на данные Минобороны и Минфина, сообщила, что мобилизация от 400 до 500 тыс. военнообязанных и дополнительные потребности в закупке и модернизации военной техники могут потребовать увеличения расходов госбюджета-2024 на сумму около 700 млрд грн.
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