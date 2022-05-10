В каком случае можно выйти на пенсию по возрасту раньше срока — Finance.ua
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В каком случае можно выйти на пенсию по возрасту раньше срока

Сегодня 14:00Личные финансы
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Согласно Закону Украины от 15.02.2022 № 2040 — ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства», граждане имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту.
Об этом пишет Пенсионный курьер.
На пенсию можно выйти досрочно, если:
  • трудовой договор с работниками расторгнут не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста, в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников, при регистрации лиц в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы;
  • в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья в определенном Кабмином порядке.
Напомним, что в Украине на 1 апреля 2022 года средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен. Как свидетельствуют данные, на 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Из общего количества пенсионеров 2,7 млн человек продолжают работать.
Ранее мы писали, что пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен
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Справка Finance.ua:

  • В каких странах можно прожить на пенсию? В Украине, согласно последним официальным данным, пенсию по возрасту получают более 8 млн человек, а средняя пенсионная выплата составляет $123 (44-е место рейтинга). Также низкие выплаты — у пенсионеров в Албании ($144) и Молдове ($143).
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По материалам: Finance.ua
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