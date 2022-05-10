В каком случае можно выйти на пенсию по возрасту раньше срока — Finance.ua

В каком случае можно выйти на пенсию по возрасту раньше срока

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Согласно Закону Украины от 15.02.2022 № 2040 — ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании пенсионного законодательства», граждане имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

На пенсию можно выйти досрочно, если:

трудовой договор с работниками расторгнут не более чем за полтора года до достижения пенсионного возраста, в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников, при регистрации лиц в государственной службе занятости и отсутствии подходящей для них работы;

в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья в определенном Кабмином порядке.

средний размер пенсии составляет 4370,45 гривен. Как свидетельствуют данные, на 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Из общего количества пенсионеров 2,7 млн человек продолжают работать. Напомним , что в Украине на 1 апреля 2022 годаКак свидетельствуют данные, на 1 апреля в Украине зарегистрировано всего 10,8 млн пенсионеров. Из общего количества пенсионеров 2,7 млн человек продолжают работать.

Ранее мы писали , что пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен

Читайте также Как в условиях военного положения подать заявление о назначении пенсии по возрасту

Справка Finance.ua:

В каких странах можно прожить на пенсию? В Украине, согласно последним официальным данным, пенсию по возрасту получают более 8 млн человек, а средняя пенсионная выплата составляет $123 (44-е место рейтинга). Также низкие выплаты — у пенсионеров в Албании ($144) и Молдове ($143).

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.