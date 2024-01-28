В каком городе мира самая дорогая жизнь и какое место занял Киев — Finance.ua

В каком городе мира самая дорогая жизнь и какое место занял Киев Сегодня 07:12 — Мир

В каком городе мира самая дорогая жизнь и какое место занял Киев

Города Швейцарии и США — самые дорогие для жизни, согласно индексу Numbeo на начало 2024 года.

В то же время самый дорогой город мира расположен посреди Атлантического океана. Это Гамильтон, административный центр Бермудских островов. Его постоянное население насчитывает примерно тысячу жителей, это преимущественно богачи. В то же время на архипелаге зарегистрировано большое количество страховых компаний и банков. Остров с розовыми пляжами посещает множество американских туристов. Хотя на Бермудах и выращивают некоторые овощи, 80% продовольствия страна вынуждена ввозить из-за границы.

Всего в списке 362 города. Вот первая десятка по стоимости жизни:

Гамильтон, Бермудские острова — 137

Цюрих, Швейцария — 122

Базель, Швейцария, — 121

Лозанна, Швейцария — 117

Сан-Хосе, США — 114

Женева, Швейцария.

Сан-Франциско, США — 109

Берн, Швейцария.

Вашингтон, США — 102

Нью-Йорк, США -100

Киев занимает 300-е место с индексом 32. Стоимость жизни в украинской столице сравнима с городами Марокко и Колумбии. При этом индекс покупательной способности равен 36. Для сравнения индекс стоимости жизни и покупательной способности в Нью-Йорке — 100 и 100, в Афинах — 56 и 44 соответственно, в Мадриде — 51 и 100.

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В 2017 году Киев был на 459-м месте, в 2018 году — на 521-м, в 2019 году — на 86-м, а в прошлом году — на 471-м месте.

Еще дешевле жить в Одессе (номер 324, индекс 29,5), Харькове (номер 327, индекс 29), Днепре (номер 328, индекс 28), Львове (номер 331, индекс 28).

Самая низкая стоимость жизни в городах Индии и Пакистана.

Откуда эти данные?

Numbeo — это сербская база данных о потребительских ценах, стоимости недвижимости и качестве жизни. Сервис был основан в 2009 году. Данные собираются как пользователями, так и операторами сайта, затем информация фильтруется с помощью алгоритмов и объединяется. Сейчас это одна из самых больших баз данных о ценах в городах.

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Индекс стоимости жизни указывает цены на потребительские продукты, такие как продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные сервисы. Он не включает в себя расходы на жилье, такие как аренда или ипотека. Индекс рассчитывается на основе оценок средних расходов семьи из четырех человек.

За отправную точку берется Нью-Йорк, который всегда имеет 100 пунктов, а все остальные города располагаются либо выше (дороже Нью-Йорка), либо ниже его (дешевле Нью-Йорка) в списке.

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Хмарочос По материалам:

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