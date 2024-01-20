Шесть наиболее переоцененных туристических локаций — Finance.ua

Шесть наиболее переоцененных туристических локаций Сегодня 18:02 — Мир

Шесть наиболее переоцененных туристических локаций

Чрезмерный туризм делает популярные места не столь привлекательными. В 2024 году эксперты по путешествиям не советуют посещать 6 самых переоцененных мест на планете.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Travel Off Path.

Ибица (Испания)

Ибица носит титул «столицы вечеринок». Сюда съезжаются туристы со всего мира. Их здесь так много, что живописный остров становится очень перенаселенным. Если вы не любите длинные очереди, завышенные цены и шумные толпы, то вам нечего делать на Ибице. Присмотритесь, например, к Майорке.

Чангу (Индонезия)

Многие путешественники считают Бали лучшим островом в Азии, но своей атмосферой здесь радует не каждый регион. Туристы считают, что Чангу перестал быть привлекательным из-за огромных пробок на дорогах и толп возле популярных культурных памятников. Поэтому посетителям советуют обратить внимание на другой регион на острове Бали — Семиньяк.

Дубай (ОАЭ)

Мнения туристов о Дубае разделились: некоторые называют путешествие в город незабываемым опытом, другие говорят, что его переоценивают. Вам понравится в этом мегаполисе, если ваш комфорт — это роскошь и небоскребы. Конечно, здесь есть и пляжи для отдыха, но они могут быть и лучше. К примеру, в соседнем Омане есть прекрасные пляжные курорты, культурные объекты и разнообразные аутентичные впечатления.

Сан-Франциско (США)

Сан-Франциско привлекает путешественников своими культурными кварталами и узнаваемыми видами. Но в последнее время здесь наблюдается серьезный рост уровня преступности. Туристам нужно все время быть начеку, следить за своими вещами и безопасностью, особенно в центре города. Если вы мечтаете провести отпуск в Калифорнии, обратите внимание на Сан-Диего. Это веселый и спокойный пляжный город с хорошей погодой.

Амстердам (Нидерланды)

Путешественники любят Амстердам за его волшебные каналы, безудержный дух свободы и велосипеды. Но в последнее время столица Нидерландов стала все больше ущемлять и облагать налогами иностранных гостей. В городе устали от невоспитанных туристов, ежедневно заполняющих центральные улицы Амстердама.

Для путешественников, рассчитывающих на большее гостеприимство, хорошей альтернативой будет бельгийский город Брюгге, где есть живописные каналы и исторические достопримечательности, но не так много людей.

Париж (Франция)

И закрывает список французская столица — Париж. Ведь 2024 — это не лучшее время, чтобы посещать этот город. Все из-за Олимпиады, которая здесь пройдет летом. Город и без того страдает от чрезмерного туризма, а тысячи зрителей, которые съедутся со всего мира на Олимпийские игры, еще больше усугубит эту проблему.

В этом году замените Париж на Сент-Эмиллион — чудесный городок, где подают вкусное местное вино и дружелюбно встречают каждого иностранного гостя.

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Телеканал 24 По материалам:

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