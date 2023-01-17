В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)

Личные финансы
81
В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)
В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)
Общая численность пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
По данным ПФУ, доля ПриватБанка составляет 53,9%. В госбанке получают выплаты 4,483 млн человек.
Читайте также
На втором месте государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек).
В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).
В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).
Место для вашей рекламы
По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2022 года составила 457 млрд гривен, что на 21,3% больше, чем в 2021 году (376,7 млрд гривен).
В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • по данным Пенсионного фонда, наибольший средний размер пенсии получают в Киеве — 6366 грн. Самый маленький — в Тернопольской области — 3 534 грн;
  • по состоянию на начало октября в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров, из которых 6,5 миллиона женщин (60,8%) и 4,2 миллиона мужчин (39,2%);
  • существует общепринятое мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Тем не менее, группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.