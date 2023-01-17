В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика) — Finance.ua

В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика) Сегодня 08:01 — Личные финансы

В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)

Общая численность пенсионеров — получателей выплат через текущие счета в банках на 1 января 2023 составила 8,319 млн человек. Остальные 2,369 млн пенсионеров получали выплаты через «Укрпочту».

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, доля ПриватБанк а составляет 53,9%. В госбанке получают выплаты 4,483 млн человек.

На втором месте государственный Ощадбанк (36,1%, пенсии получают 3,003 млн человек).

В банке с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль пенсии получают 335 тысяч человек (4,0%).

В остальных банках получают пенсии 499 тысяч человек (6,0%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-декабрь 2022 года составила 457 млрд гривен, что на 21,3% больше, чем в 2021 году (376,7 млрд гривен).

Справка Finance.ua:

по данным Пенсионного фонда, наибольший средний размер пенсии получают в Киеве — 6366 грн. Самый маленький — в Тернопольской области — 3 534 грн;

по состоянию на начало октября в Украине насчитывается 10 726 239 пенсионеров, из которых 6,5 миллиона женщин (60,8%) и 4,2 миллиона мужчин (39,2%);

существует общепринятое мнение, что нужно начинать накапливать на пенсию в молодом возрасте. Тем не менее, группа ученых Национального бюро экономических исследований США выдвинула неочевидную альтернативную теорию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.