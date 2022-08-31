В Кабмине назвали сумму, полученную Украиной от международных партнеров с начала войны — Finance.ua
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В Кабмине назвали сумму, полученную Украиной от международных партнеров с начала войны

Казна и Политика
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В Кабмине назвали сумму, полученную Украиной от международных партнеров с начала войны
В Кабмине назвали сумму, полученную Украиной от международных партнеров с начала войны
Международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 миллиарда долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.
По его словам, международные партнеры с начала полномасштабного вторжения россии предоставили Украине 17,5 млрд долларов: «Мы благодарны каждому за эту помощь, которая позволяет обеспечивать экономическую устойчивость нашего государства. В то же время, такая устойчивость экономики — это основа для победы в войне и освобождении наших территорий от оккупантов».
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Он также добавил, что в начале сентября правительственная команда совершит визит в Брюссель для проведения очередного Совета Ассоциации Украина-ЕС. Параллельно с визитом в Брюссель, по его словам, также планируется визит в Германию. Как отметил премьер, сейчас Германия среди топ-5 стран и институций по объемам финансовой поддержки Украины.
«У нас хорошие сигналы от Федерального канцлера Олафа Шольца относительно готовности Германии выстроить противовоздушную оборону и артиллерию для Вооруженных Сил Украины», — отметил Премьер-министр.
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Как отметил Денис Шмыгаль, Украина также ожидает, что немецкое руководство продолжит занимать лидерские позиции для скорейшего предоставления Украине очередного транша макрофина от ЕС в 9 млрд евро.
Украина уже получила 1 млрд евро, и ожидается, что 8 млрд евро будут предоставлены в течение следующих месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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