Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи и ожидает макрофина ЕС в сентябре — начале октября — глава Минфина — Finance.ua
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Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи и ожидает макрофина ЕС в сентябре — начале октября — глава Минфина

Казна и Политика
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Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи и ожидает макрофина ЕС в сентябре — начале октября — глава Минфина
Украина в августе получила рекордные $4,6 млрд внешней помощи и ожидает макрофина ЕС в сентябре — начале октября — глава Минфина
Грантовые средства на сумму $3 млрд, предоставленные недавно США через Всемирный банк, увеличили общую сумму внешней помощи в августе до $4,6 млрд — рекордного месячного объема с начала войны.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.
«Ожидаем в сентябре поступления от США $1,5 млрд грантовой помощи — это последний транш, и также ожидаем на сентябрь и начало октября получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС (из EUR9 млрд пока выделено EUR1 млрд. — Ред.)», — сказал он в эфире национального телемарафона.
Комментируя возможный визит в Украину министра финансов Германии Кристиана Линднера, Марченко напомнил, что он ждал в июле — начале августа визита, однако будет хорошо, если он состоится в сентябре.
Глава украинского Минфина напомнил, что Линднер считает, что макрофинансовая помощь ЕС Украине должна носить больше грантовый характер, чем кредитный, а это противоречит действующему механизму предоставления макрофинансовой помощи.
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«Для нас не принципиально, грант или кредит, поскольку он выделяется на долгосрочный период на льготных условиях. Для нас принципиально закрыть вопрос о ликвидности», — заявил позицию Украины по этому поводу Марченко.
Как сообщалось, первоначально Минфин ожидал поступления в августе $6 млрд и в сентябре $4,7 млрд по сравнению с $1,7 млрд в июле и $4,4 млрд в июне. По словам Марченко, по итогам года Украина рассчитывает выйти на сумму примерно $30 млрд внешней помощи с начала войны, из которой уже получено почти $17 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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