В июле объем торгов на Украинской бирже увеличился на 48,2% до 2,3 млрд гривен — Finance.ua

В июле объем торгов на Украинской бирже увеличился на 48,2% до 2,3 млрд гривен Сегодня 11:46 — Фондовый рынок

В июле объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с июнем на 48,2% до 2,276 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи.

Отмечается, что общий объем торгов на Украинской бирже в июле составил 2 276 330 170,94 гривен, а общее количество сделок — 13 439.

В структуре торгов за июль 2023 г. на государственные облигации (ОВГЗ) пришлось 95,15% суммарного оборота или 2 165 896 392,86 гривен; 0,31% на акции или 7 084 964,54 гривен; на инвестиционные сертификаты 0,01% или 147 733,20 гривен; на иностранные ценные бумаги 4,52% или 1 02 936 808,40 гривен; на корпоративные облигации 0,01% или 264 271,94 грн.

В июле Индекс украинских акций (Индекс UX) увеличился на 14,2% с 1452,28 до 1658,92 пункта.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в июле были: Донбассэнерго, аз (5,950 млн гривен), Райффайзен Банк , аз (0,984 млн гривен) и ВСПИФА УНИВЕР.УА/Ярослав Мудрый: Фонд Акций, ЕС (0,094 млн гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в июле были: 204 150 ОВГЗ, погашение 26.02.2025 (1 162,2 млн гривен); 227 409 ОВГЗ ном. долл., погашение 21.03.2024 (171,1 млн гривен) и 226 286 ОВГЗ, погашение 26.06.2024 (161,2 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в июле стали БТС БРОКЕР, УНИВЕР КАПИТАЛ и Джерело Лтд.

Ведущими операторами рынка облигаций стали СКАЙ БАНК, Райффайзен Банк и Укрэксимбанк

В свою очередь, ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в июле стали: Драгон Капитал, ФК «ДАЛИЗ-ФИНАНС» и БТС БРОКЕР.

Украинская биржа — центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Стартовав в марте 2009 года, биржа с первых месяцев стала лидером украинского биржевого рынка, первой запустив рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается по старту торгов на «Украинской бирже» 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам.

Сегодня в Индексную корзину входят 6 наиболее ликвидных акций.

В июне объем торгов на Украинской бирже увеличился по сравнению с маем на 141,4% до 1,536 млрд гривен.

Українські Новини По материалам:

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