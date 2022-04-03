В Италии конфисковали яхту подсанкционного россиянина — Finance.ua

В Италии конфисковали яхту подсанкционного россиянина

Вчера 18:00

Итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.

Прокуратура муниципалитета Империя, примерно в 40 км от французской границы, приказала конфисковать яхту после завершения предварительного расследования, которое началось в прошлом месяце.

Власти наблюдали за яхтой под названием New Vogue в течение нескольких недель, чтобы убедиться, что они не покинут порт до того, как прокуратура завершит первоначальное расследование, сказал чиновник порта.

Официально фамилия владельца не называется.

В течение последнего месяца итальянские власти, как и их коллеги в других европейских странах, конфисковали яхты, недвижимость и другие принадлежащие россиянам активы, имеющие связи с президентом Владимиром Путиным. Активы были арестованы по всей Италии, в том числе в Тоскане и острове Сардиния.

Напомним, 29 марта Британия арестовала в своих водах первую элитную яхту, которая может принадлежать одному из подсанкционных российских олигархов.

Власти Гибралтара задержали суперяхту, связанную с владельцем крупнейшего в россии производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского. В Финляндии задержали уже 21 яхту , которые могут принадлежать подсанкционным лицам или их компаниям.

В середине марта 68-метровая роскошная яхта, принадлежащая бывшему агенту КГБ и давнему соратнику Владимира Путина Стржаловскому, застряла в норвежском порту из-за того, что местные жители отказались продавать ей топливо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.