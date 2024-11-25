В Испании на дорогах появился новый дорожный знак: что он означает (фото) — Finance.ua

В Испании на дорогах появился новый дорожный знак: что он означает (фото)
В Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.
Об этом сообщает L’Automobiliste.
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Новый дорожный знак P-33 предназначен для уведомления водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.
Характеристики знака P-33:
- Треугольная форма с красным контуром.
- Белый фон.
- Схематическое изображение автомобиля в тумане.
Эта инициатива является частью более широкого подхода Генерального управления дорожного движения Испании, направленного на повышение безопасности дорожного движения.
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Ранее мы писали, что означает буква «Е» на дорожных знаках на трассах Испании. Дорожные знаки на трассах Испании имеют разные обозначения: предупредительные, информационные и ограничивающие.
Среди них знак с буквой «Е» и цифрами в зеленом прямоугольнике указывает на то, что дорога является частью Европейской дорожной сети.
Справка Finance.ua:
- В Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.
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