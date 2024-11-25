В Испании на дорогах появился новый дорожный знак: что он означает (фото) — Finance.ua

В Испании на дорогах появился новый дорожный знак: что он означает (фото) Сегодня 18:12 — Мир

В Испании на дорогах появился новый дорожный знак: что он означает (фото)

В Испании на дорогах появился новый дорожный знак. Он направлен на повышение безопасности движения.

Об этом сообщает L’Automobiliste.

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Новый дорожный знак P-33 предназначен для уведомления водителей о наличии тумана или густого задымления. Это сделано для того, чтобы предупредить о плохой видимости.

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Характеристики знака P-33:

Треугольная форма с красным контуром.

Белый фон.

Схематическое изображение автомобиля в тумане.

Эта инициатива является частью более широкого подхода Генерального управления дорожного движения Испании, направленного на повышение безопасности дорожного движения.

буква «Е» на дорожных знаках на трассах Испании. Дорожные знаки на трассах Испании имеют разные обозначения: предупредительные, информационные и ограничивающие. Ранее мы писали , что означаетзнаках на трассах Испании. Дорожные знаки на трассах Испании имеют разные обозначения: предупредительные, информационные и ограничивающие.

Среди них знак с буквой «Е» и цифрами в зеленом прямоугольнике указывает на то, что дорога является частью Европейской дорожной сети.

Справка Finance.ua:

В Испании существует большое количество штрафов для автомобилей. Так, согласно правилам Генерального управления дорожного движения Испании (DGT), запрещено размещать какие-либо предметы на окнах, зеркалах или стеклах авто, которые могут ограничивать видимость и повышать риск аварий. Штраф за такое нарушение варьируется до 1000 евро, а также возможна эвакуация автомобиля.

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