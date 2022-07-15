В Google, Facebook и Tesla новые сокращения и "заморозка" найма — Finance.ua

В Google, Facebook и Tesla новые сокращения и "заморозка" найма 15.07.2022, 01:41 — Фондовый рынок

В Google, Facebook и Tesla новые сокращения и "заморозка" найма

FAANG-компании теперь будут нанимать айтишников в ограниченном количестве, а требования к штатным специалистам станут выше.

Google

Google во втором квартале нанял около 10 000 новых сотрудников, а теперь останавливает набор персонала до конца года, пишет The Wall Street Journal . В электронном письме, отправленном сотрудникам, генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что Google «убавит темпы найма до конца года, но по-прежнему будет поддерживать самые важные возможности». При этом к специалистам теперь требования выше.

«Двигаясь вперед, мы должны быть предприимчивее, работать быстрее, с более четкой концентрацией и большим энтузиазмом, чем мы показывали в более благоприятные дни, — написал Пичаи в электронном письме. — В некоторых случаях это означает консолидацию там, где инвестиции пересекаются, и оптимизацию процессов. В других случаях это означает прекращение развертывания и повторное развертывание ресурсов в областях с более высоким приоритетом».

Материнская компания Google Alphabet сообщила, что в штате работает 163 906 сотрудников (на конец марта) — на 17% больше, чем годом ранее.

Meta

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил о снижении найма и более жестком отборе персонала до конца года, пишет Dice . Это может повлиять на планы программистов, желающих работать в Facebook, Instagram, WhatsApp или помогать разрабатывать линейку устройств виртуальной реальности Oculus.

Так, в этом году Meta наймет от 6000 до 7000 инженеров, хотя раньше в планах было устроить на работу 10 тысяч. Также Цукерберг сказал, что внутренний темп работы компании ускорится, а ресурсы для сотрудников сократятся.

«Я думаю, что некоторые из вас могут решить, что это место не для вас и что я соглашаюсь с самостоятельным выбором, — сказал Цукерберг. — На самом деле у компании, пожалуй, есть куча людей, которых здесь не должно быть».

Несмотря на эту ситуацию, Meta остается одной из самых высокооплачиваемых компаний в области технологий. К примеру, инженер может зарабатывать $235 тысяч в год базовой зарплаты, почти $300 на опционах на акции и получать бонус в размере $53 326 долларов.

Tesla

Tesla увольняет 229 работников команды Autopilot (автоматическая система помощи вождения) и закрывает офис в Сан-Матео, пишет TechCrunch . Всего в офисе работало 276 человек, оставшихся 47 сотрудников переведут в офис в Баффало. Большинство рабочих якобы занимались умеренно низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работой — маркировкой данных автопилота, включающей определение того, хорошо или плохо алгоритм Tesla идентифицировал объект.

Увольнение является частью плана 10% сокращения рабочей силы, о котором генеральный директор Tesla Илон Маск объявил в июне. Вот только компания не предоставила предварительное уведомление об увольнении за 60 дней, которое требует федеральный закон, поэтому уже сейчас есть один иск в суд от сотрудника компании, и их может быть больше.

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