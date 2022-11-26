В ГНС назвали размер штрафа за хранение топлива без лицензии — Finance.ua

В ГНС назвали размер штрафа за хранение топлива без лицензии Сегодня 16:11 — Личные финансы

В ГНС назвали размер штрафа за хранение топлива без лицензии

Государственное регулирование запрещает субъектам хозяйствования хранить топливо для собственных нужд без наличия лицензии даже в период военного положения.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Черновицкой области.

При хранении топлива без наличия лицензии к субъектам хозяйствования применяются финансовые санкции в виде штрафа в размере 500 тыс. грн.

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Согласно ст. 15 Закона № 481, лицензия на право хранения топлива не получается на места хранения топлива, которые используются:

предприятиями, учреждениями и организациями, которые полностью содержатся за счет средств государственного или местного бюджета;

предприятиями, учреждениями и организациями системы государственного резерва;

субъектами хозяйствования (в том числе иностранными субъектами хозяйствования, действующими через свои зарегистрированные постоянные представительства) для хранения топлива, потребляемого для собственных производственно-технологических нужд исключительно на нефте- и газодобывающих площадках, буровых платформах и не реализуемого через места розничной торговли.

Субъект хозяйствования (в том числе иностранный субъект хозяйствования, действующий через свое зарегистрированное постоянное представительство) имеет право хранить топливо без получения лицензии на право хранения топлива в местах производства топлива, местах розничной торговли топливом или местах оптовой торговли топливом, на которые получены соответствующие лицензии.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют, в частности, хранение топлива исключительно в потребительской таре до 5 литров, лицензию на хранение топлива не получают.

Лицензию может получить юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, обратившись в Главные управления ГНС в областях и г. Киеве.

Для получения лицензии необходимо предоставить следующие документы:

Заявление установленного образца.

Копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования земельным участком.

Копия акта ввода в эксплуатацию объекта, где будет расположено место хранения топлива.

Копия разрешения на выполнение работ повышенной опасности.

Субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение топлива, которое не реализуется другим лицам и используется исключительно для нужд собственного потребления или промышленной переработки, копии указанных документов не представляют. Такие предприятия в заявлении указывают об использовании топлива для нужд собственного потребления или переработки, общую емкость резервуаров, используемых для хранения топлива, и их фактическое местонахождение, а также фактическое местонахождение емкостей, используемых для хранения топлива.

Сколько стоит лицензия

За выдачу лицензии предусмотрена уплата административного сбора в размере 780 грн. Для выдачи лицензии установлены сроки не более 20 календарных дней.

Телеканал 24 По материалам:

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