В Генштабе дали важные объяснения по уменьшению призывного возраста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Генштабе дали важные объяснения по уменьшению призывного возраста

Личные финансы
49
Генеральный штаб Вооруженных сил дал объяснение нового законодательства Украины об уменьшении призывного возраста.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Президент Украины подписал Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.
Читайте также
«В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционной обязанности по защите Родины», — сказано в сообщении.
Читайте также
Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» (р.н. 10 449 от 30.01.2024), которым предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки.
В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал сразу несколько законопроектов, непосредственно влияющих на мобилизацию в Украине. В частности, президент снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и отменил статус «ограниченно пригодных».
  • «На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва», — говорится в документе.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.