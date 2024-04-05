В Генштабе дали важные объяснения по уменьшению призывного возраста — Finance.ua

В Генштабе дали важные объяснения по уменьшению призывного возраста
Генеральный штаб Вооруженных сил дал объяснение нового законодательства Украины об уменьшении призывного возраста.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Президент Украины подписал Закон Украины от 30.05.2023 № 3127-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе», которым уменьшен с 27 до 25 лет возраст пребывания граждан на военном учете призывников.
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«В частности, граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных. Усовершенствование организации военного учета призывников осуществляется в контексте реформирования системы подготовки граждан к прохождению военной службы и готовности к выполнению конституционной обязанности по защите Родины», — сказано в сообщении.
Верховной Радой Украины в первом чтении принят проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» (р.н. 10 449 от 30.01.2024), которым предусмотрена отмена срочной военной службы и введение вместо нее базовой военной службы и базовой общевойсковой подготовки.
В частности, в законопроекте предусматривается возможность выбора призывниками года прохождения базовой военной службы до достижения ими 24-летнего возраста.
Справка Finance.ua:
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля подписал сразу несколько законопроектов, непосредственно влияющих на мобилизацию в Украине. В частности, президент снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и отменил статус «ограниченно пригодных».
- «На срочную военную службу призываются пригодные для этого по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинскую часть исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 25-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва», — говорится в документе.
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