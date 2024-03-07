В феврале в Украине увеличился уровень средней зарплаты: кому платят больше всего — Finance.ua

В феврале в Украине увеличился уровень средней зарплаты: кому платят больше всего
В феврале средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн.
Об этом говорится в исследовании Work.ua.
«Рост средней зарплаты на 3% - стабильная тенденция рынка труда», — говорится в исследовании.
Где выросли зарплаты
Среди областей-лидеров выросли зарплаты:
- в Киевской области (+1000 грн до 22 000 грн);
- Львовской (+800 грн. до 20 000 грн.);
- Одесской (+900 грн. до 19 400 грн.);
- Днепропетровской областях (+500 грн до 19 000 грн).
В Харьковской области уже четвертый месяц средняя зарплата остается на отметке 17 500 грн.
В феврале выросли зарплаты у работников некоторых категорий:
- «Охрана, безопасность» — 20 000 грн, +14% к январю;
- «Рабочие специальности, производство» — 20 000 грн, +5%;
- «Юриспруденция» — 18 800 грн, +4%;
- «Финансы, банк» — 16 700 грн, +4%;
- «Образование, наука» — 16 500 грн, +3%.
Впервые за длительное время в двух категориях средняя зарплата снизилась:
- «Сельское хозяйство, агробизнес» — 20 000 грн, -5%;
- «Недвижимость» — 35 000 грн, -4%.
У кого самые высокие зарплаты
Самые высокие средние зарплаты — более 70 000 грн — рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и тому подобное.
Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы ІТ) самые большие зарплаты в феврале имели: медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (45 000 грн), керамист, рихтовщик, стоматолог, тонировщик (40 000 грн).
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Напомним, в Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят с 7100 до 8000 грн. В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.
Ранее в Work.ua сообщали, что с начала полномасштабного вторжения почти год средняя зарплата в Украине не изменялась и составила 15 000 грн. Только в январе 2023 г. этот показатель начал расти. За последние два года средняя зарплата увеличилась на 30%.
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