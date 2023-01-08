В еврозоне прогнозируют рост безработицы и падение цен на жилье, - FT — Finance.ua

В еврозоне прогнозируют рост безработицы и падение цен на жилье, - FT Сегодня 18:21 — Мир

По прогнозам экспертов, в 2023 году для экономики еврозоны будут характерны высокая инфляция и потенциальная нехватка энергии, что может обусловить сокращение производства и ухудшение ситуации на рынке труда.

Об этом сообщает Financial Times

По мнению почти 90% из 37 экономистов, опрошенных FT, еврозона уже находится в рецессии, а ВВП будет в целом сокращаться в течение всего следующего года.

Как пишет издание, большинство экономистов заявили, что Европа, возможно, пережила худший из своих энергетических кризисов, вызванных вторжением россии в Украину.

«Мягкая осень позволила сохранить мощности газохранилищ почти на полную мощность. Однако многие опасаются, что перспектива нормирования энергии может вернуться в следующем году, особенно если эта зима будет чрезвычайно холодной, что приведет к истощению запасов или если потоки газа из россии еще больше сократятся в 2023 году», — говорится в обзоре FT.

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Издание доказывает, что европейским странам действительно удалось снизить свою зависимость от импорта российского газа, обратившись к Норвегии, США и Ближнему Востоку, а также переключившись на альтернативные источники энергии. Также ожидается, что спад экономики в сочетании со значительно более высокой стоимостью ипотечных кредитов в Европе повлечет за собой радикальные изменения на рынке жилья. В среднем, по прогнозам экономистов, цены на жилье в еврозоне в 2023 году упадут на 4,7%.

Эксперты предполагают, что экономика еврозоны сократится чуть менее чем на 0,01%.

«Это пессимистичнее, чем по данным Европейской комиссии и Европейского центрального банка, которые соответственно заявляли, что экономика ЕС в следующем году вырастет на 0,3% и 0,5%», — высказывает мнение FT.

При этом инфляция в еврозоне будет оставаться выше целевого уровня ЕЦБ в 2% еще как минимум два года. В среднем респонденты предполагают, что цены вырастут чуть более чем на 6% в 2023 году и почти на 2,7% — в 2024-м.

Кроме того, FT отмечает, что в следующем году рост заработной платы будет составлять 4,4%, что ниже прогноза ЕЦБ на уровне 5,2%. В среднем, по прогнозам экономистов, безработица вырастет в еврозоне с рекордно низкого уровня в 6,5% в октябре этого года до 7,1% в конце следующего года.

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