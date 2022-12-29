Сейчас не время для риска и карьеры: как изменились амбиции ищущих работу в 2022 году — Finance.ua

Сейчас не время для риска и карьеры: как изменились амбиции ищущих работу в 2022 году Сегодня 12:34 — Личные финансы

Сейчас не время для риска и карьеры: как изменились амбиции ищущих работу в 2022 году

Смена работы во время войны — это дополнительный стресс, не только психологический, но и финансовый: если не найдешь работу, не на что будет жить. Часть кандидатов перестала рассматривать новые предложения.

Об этом пишет Work.ua

После полномасштабного вторжения наблюдались сокращение персонала, закрытие компаний, конкуренция соискателей выросла в пять раз и просто иметь работу само по себе было удачей.

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Поэтому карьерные и зарплатные амбиции могут быть отложены до лучших времен. Люди не готовы рисковать и даже соглашаются работать за меньшую зарплату или неполный день для того, чтобы остаться в своей компании.

Еще одна причина, почему люди не меняют работу, — это проявление лояльности сотрудников и готовность вместе с компанией преодолевать препятствия.

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