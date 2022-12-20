На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы — Finance.ua

На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы
На рынке труда в Украине наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. К примеру, в Киевской и Одесской областях на одно вакантное место претендуют в среднем 6 человек. Во Львовской области количество безработных снизилось.
Какая сфера деятельности одна из самых востребованных в декабре
По данным Robota.ua, проанализировав сферы деятельности Украины, в декабре этого года по количеству вакансий лидирует работа в сфере торговли (розничная) — 41%.
- Промышленность и производство — 18%,
- Торговля оптовая/дистрибуция — 17%,
- ІТ-разработка программного обеспечения — 13%,
- Отели/рестораны — всего 12%.
Средняя зарплата составляет 15 тысяч гривен. А количество вакансий с заработной платой в 13 — 18 тысяч гривен — 9 644, что является самым высоким показателем.
Ситуация по Украине
Киевская область
По данным Государственного центра занятости, передает 24 канал, на 1 декабря 2022 года по Киевской области на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 6 безработных. В прошлом году этот показатель составлял 3 человека. А количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в Киевскую областную службу занятости, составило 1,5 тысячи единиц.
Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди:
- служащих руководителей — на 1 вакансию претендовало 15 безработных;
- технических служащих — 12 человек;
- работников сферы торговли и услуг — 11 человек;
- простейших профессий — 9 человек.
Наибольшая нехватка кадров наблюдалась среди профессий: продавцы продовольственных товаров, бухгалтеры, продавцы-консультанты, уборщики служебных помещений, охранники.
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Львовская область
Например, на 1 декабря количество вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости, составило более 4 тысяч, что на 20% меньше, чем на 1 декабря 2021 года.
В среднем в области на 1 свободное рабочее место претендовал только 1 безработный. Интересно, что в 2021 году претендовали 3 человека.
Однако все же сохраняется несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в отдельных профессионально квалификационных группах, например — среди служащих и руководителей и технических служащих — по 5 человек соответственно; среди специалистов и квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств — по 3 человека.
Одесская область
Количество вакансий, заявленных работодателями в Одесскую областную службу занятости, составило 1,4 тысячи единиц, что на почти 60% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
Обратите внимание, что в Одесской области, как и в Киевской, на одно вакантное место претендовало 6 безработных. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения наблюдалось:
- в сфере финансов и страховой деятельности — на 1 вакансию претендовало 28 человек;
- в сфере размещения и питания — 15 человек;
- среди работников сферы торговли и ремонта — 15 человек;
- строительство — 13 человек.
Нехватка кадров наблюдалась среди представителей таких профессий: врачи, учителя, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты (кочегары) котельной крана.
Харьковская область
По состоянию на 1 декабря 2022 г. в Харьковской области количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости области — 800 единиц.
В среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 20 безработных, в то время как 1 декабря 2021 года — всего 3 человека. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди квалифицированных рабочих сельского хозяйства — на 1 вакансию претендовало 69 человек, технических служащих и работников сферы торговли — 52 человека.
Нехватка кадров наблюдается среди таких специалистов как фармацевт, ассистент фармацевта, врач-лаборант, электромонтер, контролер газового хозяйства, врач-терапевт.
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