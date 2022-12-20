На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы — Finance.ua

На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы Сегодня 17:07 — Личные финансы

На украинском рынке труда дисбаланс: какие вакансии наиболее востребованы

На рынке труда в Украине наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. К примеру, в Киевской и Одесской областях на одно вакантное место претендуют в среднем 6 человек. Во Львовской области количество безработных снизилось.

Какая сфера деятельности одна из самых востребованных в декабре

По данным Robota.ua, проанализировав сферы деятельности Украины, в декабре этого года по количеству вакансий лидирует работа в сфере торговли (розничная) — 41%.

Промышленность и производство — 18%,

Торговля оптовая/дистрибуция — 17%,

ІТ-разработка программного обеспечения — 13%,

Отели/рестораны — всего 12%.

Средняя зарплата составляет 15 тысяч гривен. А количество вакансий с заработной платой в 13 — 18 тысяч гривен — 9 644, что является самым высоким показателем.

Ситуация по Украине

Киевская область

По данным Государственного центра занятости, передает 24 канал, на 1 декабря 2022 года по Киевской области на одно свободное рабочее место в среднем претендовало 6 безработных. В прошлом году этот показатель составлял 3 человека. А количество актуальных вакансий, заявленных работодателями в Киевскую областную службу занятости, составило 1,5 тысячи единиц.

Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди:

служащих руководителей — на 1 вакансию претендовало 15 безработных;

технических служащих — 12 человек;

работников сферы торговли и услуг — 11 человек;

простейших профессий — 9 человек.

Наибольшая нехватка кадров наблюдалась среди профессий: продавцы продовольственных товаров, бухгалтеры, продавцы-консультанты, уборщики служебных помещений, охранники.

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Львовская область

Например, на 1 декабря количество вакансий, заявленных работодателями в областную службу занятости, составило более 4 тысяч, что на 20% меньше, чем на 1 декабря 2021 года.

В среднем в области на 1 свободное рабочее место претендовал только 1 безработный. Интересно, что в 2021 году претендовали 3 человека.

Однако все же сохраняется несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в отдельных профессионально квалификационных группах, например — среди служащих и руководителей и технических служащих — по 5 человек соответственно; среди специалистов и квалифицированных рабочих сельского и лесного хозяйств — по 3 человека.

Одесская область

Количество вакансий, заявленных работодателями в Одесскую областную службу занятости, составило 1,4 тысячи единиц, что на почти 60% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.

Обратите внимание, что в Одесской области, как и в Киевской, на одно вакантное место претендовало 6 безработных. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения наблюдалось:

в сфере финансов и страховой деятельности — на 1 вакансию претендовало 28 человек;

в сфере размещения и питания — 15 человек;

среди работников сферы торговли и ремонта — 15 человек;

строительство — 13 человек.

Нехватка кадров наблюдалась среди представителей таких профессий: врачи, учителя, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, машинисты (кочегары) котельной крана.

Харьковская область

По состоянию на 1 декабря 2022 г. в Харьковской области количество вакансий, заявленных работодателями в службу занятости области — 800 единиц.

В среднем по области, на одно свободное рабочее место претендовало 20 безработных, в то время как 1 декабря 2021 года — всего 3 человека. Наибольшее несоответствие спроса на рабочую силу и его предложения в профессионально-квалификационном разрезе наблюдалось среди квалифицированных рабочих сельского хозяйства — на 1 вакансию претендовало 69 человек, технических служащих и работников сферы торговли — 52 человека.

Нехватка кадров наблюдается среди таких специалистов как фармацевт, ассистент фармацевта, врач-лаборант, электромонтер, контролер газового хозяйства, врач-терапевт.

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Телеканал 24 По материалам:

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