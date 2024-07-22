В Европе допускают к полетам с пассажирами самолет, который может изменить рынок авиаперевозок — Finance.ua
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В Европе допускают к полетам с пассажирами самолет, который может изменить рынок авиаперевозок

Фондовый рынок
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Самолет A321XLR корпорации Airbus с двигателями CFM LEAP-1A получил сертификат Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), что готовит путь к его вводу в эксплуатацию в конце лета. Об этом сообщает официальный сайт Airbus.
«‎С сертификацией мы достигли важной вехи — это подготовка самолета к его первым коммерческим полетам с клиентами по всему миру», — говорится в заявлении, опубликованном Airbus.
Некоторые эксперты называют Airbus A321XLR «революционным», ведь он может совершить прорыв на рынке дальних перелетов и позволит авиакомпаниям открывать новые маршруты между континентами.
Дело в том, что сейчас на рынке дальних магистральных перелетов доминируют широкофюзеляжные авиалайнеры — пассажирские самолеты, диаметр фюзеляжа которых составляет от 5 до 6 м. Обычно речь идет о самолетах с двумя проходами между креслами.
В то же время Airbus A321XLR является узкофюзеляжным самолетом. По сравнению с широкофюзеляжными, такие авиалайнеры берут на борт гораздо меньше пассажиров, и у них, как правило, дальность полета меньше. Однако благодаря дополнительному топливному баку и снижению расхода топлива удалось существенно увеличить дальность A321XLR, что в теории позволит ему стать своего рода альтернативой широкофюзеляжным авиалайнерам.
Как сообщается, A321XLR может летать на расстояние до 8700 км, берет на борт примерно 200 пассажиров и экономнее самолетов прошлого поколения на 30%. Предполагается, что возможности A321XLR позволят авиакомпаниям запускать маршруты, где нет спроса на 250−350-местные широкофюзеляжные авиалайнеры.
По материалам:
УНІАН
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