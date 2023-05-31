В ЕС озвучили, сколько может действовать ограничение на импорт зерна из Украины — Finance.ua

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В ЕС озвучили, сколько может действовать ограничение на импорт зерна из Украины

Аграрный рынок
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В ЕС озвучили, сколько может действовать ограничение на импорт зерна из Украины
В ЕС озвучили, сколько может действовать ограничение на импорт зерна из Украины
Евросоюз может продлить ограничения на импорт зерна из Украины по меньшей мере до конца октября. Об этом на встрече министров сельского хозяйства ЕС заявил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, пишут The Guardian и The Brussels Time.
Войцеховский предложил продлить торговые ограничения на импорт зерновых из Украины после 5 июня. Ограничения, по его убеждению, должны действовать, по крайней мере, до конца октября, а в идеале — до конца года, после сбора урожая. В противном случае в Европе возникнут огромные проблемы, считает еврокомиссар.
«В прифронтовых странах сейчас больше украинского зерна, чем в Украине», — сказал он журналистам.
Европейский комиссар заявил, что Европейская комиссия еще не согласилась продлить ограничения, но он надеется, что ему «удалось убедить остальные государства-члены, что это справедливо».
Продолжение ограничений осудил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.
«Мы считаем, что их продолжение — неправильный курс действий, и мы против них», — сказал Сольский и добавил, что это сыграет на руку Москве.

Ограничение на импорт зерна из Украины — что нужно знать

На фоне отмены таможенных пошлин в мае 2022 года в ЕС, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с избытком украинской сельхозпродукции и в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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