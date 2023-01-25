В ЕС могут ужесточить требования к банкам, работающим с криптовалютами — Finance.ua
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В ЕС могут ужесточить требования к банкам, работающим с криптовалютами

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Законодатели ЕС поддержали проект закона, которым банки обязывают иметь достаточно капитала, чтобы полностью покрыть авуары криптовалют.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента принял проект закона об имплементации правил Базеля III относительно капитала с января 2025 года, хотя поддержал несколько временных разногласий, чтобы дать банкам больше времени для адаптации.
Подобные меры принимают также США, Великобритания и другие страны.
«Банки будут обязаны держать евро собственного капитала за каждый евро, который они хранят в криптовалюте», — прокомментировал член комитета Маркус Фербер.
Кроме этого, этот шаг, который является временной мерой до принятия законов ЕС, отвечает рекомендациям мировых банковских регуляторов. Подобные меры принимают также США, Великобритания и другие страны.
«Такие запретительные требования к капиталу помогут предотвратить перекидывание нестабильности в криптообразовании на финансовую систему», — добавил Фербер.
Ассоциация финансовых рынков Европы (AFME) заявила, что проект закона не содержит определения криптоактивов и может в конечном счете также применяться к токенизированным ценным бумагам.
Страны ЕС уже одобрили свою версию проекта закона, и законодатели теперь будут обсуждать окончательный текст с государствами-членами с последующими изменениями.
По материалам:
Економічна Правда
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