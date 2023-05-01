В ЕС хотят упростить правила получения ВНЖ для иностранцев: что нужно знать — Finance.ua

В ЕС хотят упростить правила получения ВНЖ для иностранцев: что нужно знать Сегодня 15:04 — Мир

В ЕС хотят упростить правила получения ВНЖ для иностранцев: что нужно знать

Европейский парламент предложил изменить правила получения постоянных видов на жительство для иностранцев. Если проект одобрят все страны-члены ЕС, оформить документы будет гораздо проще.

Целью проекта также является сокращение времени, которое вам нужно прожить в государстве-члене, прежде чем получить статус долгосрочного резидента, с пяти до трех лет. Что именно изменится — читайте далее.

По одному из новшеств подаваться на ВНЖ можно будет через три года постоянного проживания. Сейчас этот срок — пять лет.

Кроме того, будут учитываться виды на жительство во всех странах. То есть, если год вы прожили в Польше, год — в Литве, год — в Германии, суммарно выйдет три.

Каковы правила сейчас? Граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить статус долгосрочного резидента блока, если они легально проживали в стране ЕС не менее 5 лет. Они не могут выезжать на последовательный период более чем на 6 месяцев или в общей сложности на 10 месяцев за все время их проживания.

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Им также необходимо доказать, что у них медицинское страхование, а также «стабильные и регулярные экономические ресурсы». Некоторые страны также требуют от подающих заявление на постоянное жительство подтвердить, что они интегрировались в страну, где проживают, пройдя тесты на знание языка или культуры.

Что означают изменения для нерезидентов ЕС

В прошлом году Еврокомиссия предложила упростить эти правила. А на этой неделе евродепутаты заявили, что хотят сократить период, в течение которого граждане стран, не входящих в ЕС, должны жить в стране.

Они также сказали, что люди могут комбинировать периоды времени, проведенные в разных государствах, чтобы сложить общую сумму и включать время, затраченное на обучение, выполнение сезонных работ или под временной защитой (как украинские беженцы).

Долгосрочные резиденты ЕС также смогут переехать в другую страну — член блока без каких-либо дополнительных ограничений по работе или интеграционных проверок. Дети-иждивенцы будут иметь такой же статус.

Будут ли приняты изменения

Депутаты Европарламента четко выразили свою позицию, но теперь правительствам ЕС нужно будет согласовать и провести переговоры, чтобы завершить внесение изменений в закон.

Предполагается, что новое законодательство будет завершено до февраля 2024 года — до следующих выборов в Европарламент.

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Телеканал 24 По материалам:

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