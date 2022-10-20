В Египет из Варшавы: сколько сейчас стоит пакетный тур к морю — Finance.ua
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В Египет из Варшавы: сколько сейчас стоит пакетный тур к морю

Личные финансы
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В Египет из Варшавы: сколько сейчас стоит пакетный тур к морю
В Египет из Варшавы: сколько сейчас стоит пакетный тур к морю
Осенний сезон — идеальный период для отдыха в Египте, ведь солнце уже не такое жгучее. Вместе с тем погода все еще достаточно жаркая, чтобы комфортно позагорать и поплавать в море, пишет Misto.travel.
Пока самолеты из Украины не летают, есть возможность отправиться в отпуск из соседней Польши. Рассказываем, какая стоимость пакетных туров, если лететь в Египет из Варшавы.

Актуальные цены на туры в Египет

В Египте популярен именно пакетный отдых. Обычно в стоимость такой путевки входит перелет, трансфер в и из отеля, а также питание разных форматов.
Итак, стоимость туров на ноябрь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду стартует от 767 долларов с человека (1535 долларов за двоих). Речь идет о пакетном туре с двухразовым питанием и вылете из Варшавы. Если же говорить о туре с форматом «Все включено», то за 7-дневный отдых придется отдать 889 долларов с одного или 1778 долларов за двоих.

Отдых в Шарм-эль-Шейх (вылет 5 — 12 ноября на 7 ночей):

  • из Варшавы от 767 долларов с человека (1535 долларов за двоих);
  • из Варшавы от 833 долларов с одного (1667 долларов за двоих) в 4 — 5-звездочных отелях;
  • из Варшавы от 889 долларов с одного (1778 долларов за двоих) в 4 — 5-звездных отелях + «Все включено»;
  • из Варшавы от 953 долларов с одного (1906 долларов за двоих) в 5-звездных отелях + «Все включено».

Отдых в Хургаде (вылет 1 — 8 ноября на 7 ночей):

  • из Варшавы от 882 долларов с одного (1765 долларов за двоих) в 4 — 5-звездочных отелях + «Все включено».
Если же лететь из Варшавы вам не очень удобно, туроператоры предлагают туры из 7 других европейских городов. Выбирайте город вылета в форме поиска или на странице отеля.
Кстати, удобно изучать иностранный как онлайн, так и офлайн можно в Speak Up — международной сети школ английского языка, которая насчитывает десятки школ в Украине и во всем мире. Среди преимуществ программы: общение только на английском, что в разы ускоряет обучение, и современный формат и доступ к обучению из любой точки мира.

Хочу занятия в Speak Up

По материалам:
Телеканал новин 24
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