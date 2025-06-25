Швейцария меняет правила защиты для украинцев — Finance.ua

Швейцария меняет правила защиты для украинцев
Украинцы в Швейцарии смогут получить защиту только в том случае, если они прибыли с территорий, где шли боевые действия или которые были оккупированы. Такое решение было принято швейцарским парламентом в декабре 2024 года.
Об этом сообщает SRF.
«Безопасные» и «опасные» регионы
Точных правил еще нет, однако по информации Государственного секретариата по миграции (SEM), Швейцария, планирует ориентироваться на подход Норвегии.
Эта страна в прошлом году разделила территорию Украины на безопасные и опасные зоны. К безопасным Норвегия относится западные области Украины, а также часть центральных регионов.
В Швейцарии могут выбрать норвежскую классификацию, но с некоторыми изменениями вокруг Киева. Если Норвегия считает опасной только столицу, Швейцария может добавить к этому и окружающие районы.
В то же время, как показывает пример Норвегии, такое разделение не гарантирует уменьшения количества заявлений на получение защиты. В первой половине 2025 года количество новых обращений в Швейцарии уменьшилось быстрее, чем в Норвегии.
В то же время Швейцарский совет по делам беженцев подверг критике новые правила. В организации считают, что разделение Украины на безопасные и опасные части сложно реализовать из-за постоянного изменения ситуации на фронте. Там также обращают внимание на неравенство в подходе к новым заявителям по сравнению с теми, кто уже получил статус защиты раньше.
Кто может потерять право на защиту
Изменения будут касаться только новоприбывших украинцев.
Издание отмечает, что с июля 2022 года треть украинцев, получивших защиту и остающихся в стране, прибыли из регионов, которые считаются относительно безопасными.
Напомним, в сентябре 2024 г. правила правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Так, лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.
Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:
- Черкасскую;
- Черновицкую;
- Ивано-Франковск;
- Хмельницкую;
- Кировоградскую;
- Киевскую (область, не город);
- Львовскую;
- Полтавскую;
- Ровенскую;
- Тернопольскую;
- Винницкую;
- Волынскую;
- Закарпатскую;
- Житомирскую.
В феврале этого года Швейцарское правительство сообщило, что хочет, чтобы как можно больше украинских беженцев имели возможность устроиться на работу, поэтому Федеральный совет объявил о новых мерах, которые должны упростить трудоустройство украинцев.
Справка Finance.ua:
- статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать по меньшей мере до 2026-го;
- он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь;
- по последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
Поделиться новостью