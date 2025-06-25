Швейцария меняет правила защиты для украинцев — Finance.ua

Швейцария меняет правила защиты для украинцев Сегодня 18:02 — Личные финансы

Швейцария меняет правила защиты для украинцев

Украинцы в Швейцарии смогут получить защиту только в том случае, если они прибыли с территорий, где шли боевые действия или которые были оккупированы. Такое решение было принято швейцарским парламентом в декабре 2024 года.

Об этом сообщает SRF.

«Безопасные» и «опасные» регионы

Точных правил еще нет, однако по информации Государственного секретариата по миграции (SEM), Швейцария, планирует ориентироваться на подход Норвегии.

Эта страна в прошлом году разделила территорию Украины на безопасные и опасные зоны. К безопасным Норвегия относится западные области Украины, а также часть центральных регионов.

В Швейцарии могут выбрать норвежскую классификацию, но с некоторыми изменениями вокруг Киева. Если Норвегия считает опасной только столицу, Швейцария может добавить к этому и окружающие районы.

В то же время, как показывает пример Норвегии, такое разделение не гарантирует уменьшения количества заявлений на получение защиты. В первой половине 2025 года количество новых обращений в Швейцарии уменьшилось быстрее, чем в Норвегии.

В то же время Швейцарский совет по делам беженцев подверг критике новые правила. В организации считают, что разделение Украины на безопасные и опасные части сложно реализовать из-за постоянного изменения ситуации на фронте. Там также обращают внимание на неравенство в подходе к новым заявителям по сравнению с теми, кто уже получил статус защиты раньше.

Кто может потерять право на защиту

Изменения будут касаться только новоприбывших украинцев.

Издание отмечает, что с июля 2022 года треть украинцев, получивших защиту и остающихся в стране, прибыли из регионов, которые считаются относительно безопасными.

Напомним, в сентябре 2024 г. правила правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Так, лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.

Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:

Черкасскую;

Черновицкую;

Ивано-Франковск;

Хмельницкую;

Кировоградскую;

Киевскую (область, не город);

Львовскую;

Полтавскую;

Ровенскую;

Тернопольскую;

Винницкую;

Волынскую;

Закарпатскую;

Житомирскую.

В феврале этого года Швейцарское правительство сообщило , что хочет, чтобы как можно больше украинских беженцев имели возможность устроиться на работу, поэтому Федеральный совет объявил о новых мерах, которые должны упростить трудоустройство украинцев.

Справка Finance.ua:

статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать по меньшей мере до 2026-го;

он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь;

по последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

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