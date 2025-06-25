Швейцария меняет правила защиты для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Швейцария меняет правила защиты для украинцев

Личные финансы
28
Швейцария меняет правила защиты для украинцев
Швейцария меняет правила защиты для украинцев
Украинцы в Швейцарии смогут получить защиту только в том случае, если они прибыли с территорий, где шли боевые действия или которые были оккупированы. Такое решение было принято швейцарским парламентом в декабре 2024 года.
Об этом сообщает SRF.

«Безопасные» и «опасные» регионы

Точных правил еще нет, однако по информации Государственного секретариата по миграции (SEM), Швейцария, планирует ориентироваться на подход Норвегии.
Эта страна в прошлом году разделила территорию Украины на безопасные и опасные зоны. К безопасным Норвегия относится западные области Украины, а также часть центральных регионов.
В Швейцарии могут выбрать норвежскую классификацию, но с некоторыми изменениями вокруг Киева. Если Норвегия считает опасной только столицу, Швейцария может добавить к этому и окружающие районы.
В то же время, как показывает пример Норвегии, такое разделение не гарантирует уменьшения количества заявлений на получение защиты. В первой половине 2025 года количество новых обращений в Швейцарии уменьшилось быстрее, чем в Норвегии.
Швейцария меняет правила защиты для украинцев
В то же время Швейцарский совет по делам беженцев подверг критике новые правила. В организации считают, что разделение Украины на безопасные и опасные части сложно реализовать из-за постоянного изменения ситуации на фронте. Там также обращают внимание на неравенство в подходе к новым заявителям по сравнению с теми, кто уже получил статус защиты раньше.

Кто может потерять право на защиту

Изменения будут касаться только новоприбывших украинцев.
Издание отмечает, что с июля 2022 года треть украинцев, получивших защиту и остающихся в стране, прибыли из регионов, которые считаются относительно безопасными.
Напомним, в сентябре 2024 г. правила правительство Норвегии объявило о ряде мер жесткой экономии для беженцев в стране. Так, лица, проживавшие в областях, которые норвежское правительство считает безопасными, не могли больше получить коллективную защиту. В январе этого года UDI обновил список таких областей.
Правительство Норвегии признало безопасными следующие области:
  • Черкасскую;
  • Черновицкую;
  • Ивано-Франковск;
  • Хмельницкую;
  • Кировоградскую;
  • Киевскую (область, не город);
  • Львовскую;
  • Полтавскую;
  • Ровенскую;
  • Тернопольскую;
  • Винницкую;
  • Волынскую;
  • Закарпатскую;
  • Житомирскую.
В феврале этого года Швейцарское правительство сообщило, что хочет, чтобы как можно больше украинских беженцев имели возможность устроиться на работу, поэтому Федеральный совет объявил о новых мерах, которые должны упростить трудоустройство украинцев.

Справка Finance.ua:

  • статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года и будет действовать по меньшей мере до 2026-го;
  • он означает, что украинцы не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь;
  • по последним данным, статус защиты S в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems