Почти 200 иностранцев получили статус заграничного украинца: какие у них есть права — Finance.ua

Почти 200 иностранцев получили статус заграничного украинца: какие у них есть права Сегодня 17:29 — Личные финансы

Почти 200 иностранцев получили статус заграничного украинца: какие у них есть права

В Украине 198 гражданам из Австралии, Австрии, Аргентины, Казахстана, Латвии, Молдовы, Германии, Новой Зеландии, США и Туркменистана предоставили статус заграничного украинца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Также в МИДе сообщили об обновлении нормативной базы, которая касается деятельности Нацкомиссии. Изменения призваны обновить ее состав и усовершенствовать порядок рассмотрения документов и принятия решений по статусу заграничного украинца.

Какие права предоставляет статус

Согласно закону, лицо со статусом заграничного украинца имеет право:

работать в Украине на тех же условиях, что и граждане Украины;

бесплатно оформлять многократную визу для въезда в Украину;

получить разрешение на иммиграцию без учета квот;

обучаться в вузах за счет госбюджета в пределах специальных квот.

Кто может получить статус

Подать заявление может иностранец или лицо без гражданства, достигшее 16 лет. Документы принимаются:

за границей — в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

в Украине — в Министерстве иностранных дел или его представительстве.

Какие документы нужны

К заявлению прилагаются:

паспорт или заменяющий его документ;

документы, подтверждающие украинское этническое происхождение (свидетельства о рождении, документы о проживании в Украине);

две цветные фотографии (30×40 мм);

квитанция об оплате услуг (эквивалент 10 долларов США);

по желанию — характеристика общественной организации заграничных украинцев.

При отсутствии официальных документов о происхождении предоставляются письменные свидетельства трех граждан Украины или заграничных украинцев.

Как происходит рассмотрение

Заявления, поданные за границей, передаются с дипломатической почтой в Нацкомиссию не позднее двух месяцев со дня подачи. Комиссия рассматривает их 90 дней. В случае положительного решения заявителю выдается удостоверение заграничного украинца сроком 10 лет.

В случае отказа лицо получает копию решения.

Напомним, Верховная Рада в среду, 18 июня, приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. Документ предусматривает предоставление гражданам Украины возможности иметь несколько паспортов разных стран и определяет условия множественного гражданства.

Предполагается, что иностранное гражданство можно будет приобретать с сохранением украинского. А право на украинский паспорт, согласно законопроекту, получат иностранные граждане.

Подавляющее большинство юристов сходится во мнении , что закон крайне противоречив и содержит ряд рисков и несоответствий Конституции.

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