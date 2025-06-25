Почти 200 иностранцев получили статус заграничного украинца: какие у них есть права — Finance.ua

Почти 200 иностранцев получили статус заграничного украинца: какие у них есть права
В Украине 198 гражданам из Австралии, Австрии, Аргентины, Казахстана, Латвии, Молдовы, Германии, Новой Зеландии, США и Туркменистана предоставили статус заграничного украинца.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Также в МИДе сообщили об обновлении нормативной базы, которая касается деятельности Нацкомиссии. Изменения призваны обновить ее состав и усовершенствовать порядок рассмотрения документов и принятия решений по статусу заграничного украинца.
Какие права предоставляет статус
Согласно закону, лицо со статусом заграничного украинца имеет право:
- работать в Украине на тех же условиях, что и граждане Украины;
- бесплатно оформлять многократную визу для въезда в Украину;
- получить разрешение на иммиграцию без учета квот;
- обучаться в вузах за счет госбюджета в пределах специальных квот.
Кто может получить статус
Подать заявление может иностранец или лицо без гражданства, достигшее 16 лет. Документы принимаются:
- за границей — в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;
- в Украине — в Министерстве иностранных дел или его представительстве.
Какие документы нужны
К заявлению прилагаются:
- паспорт или заменяющий его документ;
- документы, подтверждающие украинское этническое происхождение (свидетельства о рождении, документы о проживании в Украине);
- две цветные фотографии (30×40 мм);
- квитанция об оплате услуг (эквивалент 10 долларов США);
- по желанию — характеристика общественной организации заграничных украинцев.
При отсутствии официальных документов о происхождении предоставляются письменные свидетельства трех граждан Украины или заграничных украинцев.
Как происходит рассмотрение
Заявления, поданные за границей, передаются с дипломатической почтой в Нацкомиссию не позднее двух месяцев со дня подачи. Комиссия рассматривает их 90 дней. В случае положительного решения заявителю выдается удостоверение заграничного украинца сроком 10 лет.
В случае отказа лицо получает копию решения.
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Напомним, Верховная Рада в среду, 18 июня, приняла законопроект № 11469, который вводит институт множественного гражданства. Документ предусматривает предоставление гражданам Украины возможности иметь несколько паспортов разных стран и определяет условия множественного гражданства.
Предполагается, что иностранное гражданство можно будет приобретать с сохранением украинского. А право на украинский паспорт, согласно законопроекту, получат иностранные граждане.
Подавляющее большинство юристов сходится во мнении, что закон крайне противоречив и содержит ряд рисков и несоответствий Конституции.
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