В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг — Finance.ua

В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг Сегодня 09:42 — Казна и Политика

В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг

В «Дія» временно не работают сразу несколько услуг.

Об этом сообщает « Дія ».

«Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, так что в настоящее время вы не можете воспользоваться услугами онлайн», — пояснили в компании.

«Дія» напомнила, что приложение не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию.

Пока в «Дія» временно не работают:

услуги ФЛП и ООО;

перерегистрация авто;

бронирование работников;

«єВідновлення»;

выписка из ЕГР;

актовые записи;

уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе.

В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром вещных прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.

«Когда все заработает, сообщим в соцсетях», — добавили в компании.

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