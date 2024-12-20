В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг — Finance.ua

В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг
В «Дія» временно не работают сразу несколько услуг.
Об этом сообщает «Дія».
«Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, так что в настоящее время вы не можете воспользоваться услугами онлайн», — пояснили в компании.
«Дія» напомнила, что приложение не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию.
Пока в «Дія» временно не работают:
- услуги ФЛП и ООО;
- перерегистрация авто;
- бронирование работников;
- «єВідновлення»;
- выписка из ЕГР;
- актовые записи;
- уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе.
В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром вещных прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.
«Когда все заработает, сообщим в соцсетях», — добавили в компании.
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