В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг — Finance.ua
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В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг

Казна и Политика
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В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг
В «Дія» не будет работать сразу ряд услуг
В «Дія» временно не работают сразу несколько услуг.
Об этом сообщает «Дія».
«Реестры Минюста обновляются, государственное предприятие Национальные информационные системы проводит технические работы, так что в настоящее время вы не можете воспользоваться услугами онлайн», — пояснили в компании.
«Дія» напомнила, что приложение не хранит личные данные, а только подтягивает из реестров информацию.
Пока в «Дія» временно не работают:
  • услуги ФЛП и ООО;
  • перерегистрация авто;
  • бронирование работников;
  • «єВідновлення»;
  • выписка из ЕГР;
  • актовые записи;
  • уведомление о поврежденном\уничтоженном имуществе.
В то же время не будут работать и другие сервисы, связанные с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, Госреестром актов гражданского состояния и Госреестром вещных прав, Государственный реестр обременений движимого имущества.
«Когда все заработает, сообщим в соцсетях», — добавили в компании.
По материалам:
Finance.ua
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