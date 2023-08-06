В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео) — Finance.ua

В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео) Сегодня 22:17

В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео)

Katanga VM 45 может проехать до 255 км на одном заряде. Электрический веломобиль предназначен для городских поездок и является экологичным транспортом.

45 . Модель планируется запустить в серийное производство. Видео Чешская компания Katanga представила миниатюрный электрический веломобиль VM. Модель планируется запустить в серийное производство. Видео было опубликовано на YouTube-канале Katanga velomobile.

Katanga VM 45 получил необычный обтекаемый кузов из композитных материалов. Он позволил добиться запаса хода примерно 255 км на одном заряде.

Внутри можно найти небольшой дисплей, отображающий данные о поездках, включая спидометр. Пока что интерьер находится в незавершенном виде.

Предусмотрен и небольшой грузовой отсек на 350 литров. Этого достаточно, чтобы разместить небольшую сумку.

Katanga VM 45 оснащен электромотором мощностью 0,34 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой ​​коробкой передач. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.

Электромотор питается от аккумуляторной батареи емкостью 1240 Вт·ч. В будущем электрокары планируют оснастить более вместительным аккумулятором.

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Фокус По материалам:

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