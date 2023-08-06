В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео) — Finance.ua

В Чехии построили необычный городской электромобиль за $12 000 (видео)
Katanga VM45 может проехать до 255 км на одном заряде. Электрический веломобиль предназначен для городских поездок и является экологичным транспортом.
Чешская компания Katanga представила миниатюрный электрический веломобиль VM45. Модель планируется запустить в серийное производство. Видео было опубликовано на YouTube-канале Katanga velomobile.
Katanga VM45 получил необычный обтекаемый кузов из композитных материалов. Он позволил добиться запаса хода примерно 255 км на одном заряде.
Внутри можно найти небольшой дисплей, отображающий данные о поездках, включая спидометр. Пока что интерьер находится в незавершенном виде.
Предусмотрен и небольшой грузовой отсек на 350 литров. Этого достаточно, чтобы разместить небольшую сумку.
Katanga VM45 оснащен электромотором мощностью 0,34 л.с. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач. Максимальная скорость составляет 45 км/ч.
Электромотор питается от аккумуляторной батареи емкостью 1240 Вт·ч. В будущем электрокары планируют оснастить более вместительным аккумулятором.
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