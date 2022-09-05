В Британии представили прототип электрического суперкара — Finance.ua
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В Британии представили прототип электрического суперкара

Технологии&Авто
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В Британии представили прототип электрического суперкара
В Британии представили прототип электрического суперкара, insideevs.com
Британская компания Ariel Motor представила мощный спортивный электромобиль Ariel Hipercar.
Об этом сообщает InsideEVs.
Суперкар имеет четыре электрических двигателя, которые вместе генерируют мощность в 1180 лошадиных сил и крутящий момент в 1342 Нм.
Автомобиль может разогнаться с нуля до 96 км/ч менее чем за две секунды, до 161 км/ч — за около 4 секунды. Максимальная скорость электрокара составляет 250 км/час.
https://insideevs.com/
https://insideevs.com/
Вес Ariel Hipercar сейчас составляет 1759 кг, однако в компании хотят, чтобы финальный вариант перед началом массового производства весил 1499 кг.
Благодаря электрическому аккумулятору автомобиль может проехать 240 км без подзарядки.
Ожидается, что стоимость одного экземпляра Ariel Hipercar составит около миллиона долларов, а его массовое производство начнется в 2024 году.
По материалам:
Укрінформ
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