В Бразилии в этом году запустят блокчейн для борьбы с коррупцией — Finance.ua

В Бразилии в этом году запустят блокчейн для борьбы с коррупцией

Сегодня 06:49 — Финтех и Карты

В Бразилии в этом году запустят блокчейн для борьбы с коррупцией

Федеральный аудиторский суд и Национальный банк экономического и социального развития подписали соглашение о техническом сотрудничестве по созданию государственной бразильской сети блокчейнов (RBB).

Создание совместной блокчейн-системы будет способствовать улучшению безопасности и прозрачности в государственных учреждениях. В Бразилии также надеются, что использование технологии блокчейн поможет бороться с коррупцией в контексте отслеживания госрасходов.

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В настоящее время проект в разработке. Однако руководство страны не исключает, что систему внедрят в некоторые государственные учреждения уже в ближайшие месяцы.

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