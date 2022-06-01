В Бразилии в этом году запустят блокчейн для борьбы с коррупцией — Finance.ua

В Бразилии в этом году запустят блокчейн для борьбы с коррупцией
Федеральный аудиторский суд и Национальный банк экономического и социального развития подписали соглашение о техническом сотрудничестве по созданию государственной бразильской сети блокчейнов (RBB).
Создание совместной блокчейн-системы будет способствовать улучшению безопасности и прозрачности в государственных учреждениях. В Бразилии также надеются, что использование технологии блокчейн поможет бороться с коррупцией в контексте отслеживания госрасходов.