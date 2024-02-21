В Белом доме раскрыли подробности нового пакета санкций против рф — Finance.ua
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В Белом доме раскрыли подробности нового пакета санкций против рф

Мир
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В Белом доме раскрыли подробности нового пакета санкций против рф
В Белом доме раскрыли подробности нового пакета санкций против рф
США готовятся внести значительный пакет санкций против России. Он направлен на ограничение ее оборонной промышленности и снижение экспортных возможностей.
Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы планируем представить пакет санкций в конце этой недели, что, безусловно, будет событием после трагической гибели Алексея Навального. Этот набор санкций также будет представлен накануне двухлетия войны рф против Украины», — отметил Салливан.
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Согласно его заявлению, этот санкционный пакет охватит разные элементы российской оборонно-промышленной базы и источники доходов российской экономики, что совместно повлияет на военный потенциал россии.
«Следует отметить, что эти санкции дополнят уже существующую систему санкций, которую мы формировали с нашими союзниками и партнерами за последние два года», — добавил советник президента США по национальной безопасности.
Он также подчеркнул, что США и их союзники настойчиво работают над продолжением наложения санкций в ответ на действия россии относительно Навального и Украины, а также из-за угрозы, которую Россия представляет для международного мира и безопасности.

Справка Finance.ua:

  • 21 февраля послы ЕС утвердили 13-й пакет санкций против россии. Он должен быть опубликован накануне годовщины (российского вторжения) 24 февраля;
  • Европейский Союз продлил санкции за незаконное признание, оккупацию или аннексию российской федерацией отдельных неподконтрольных правительству территорий Украины еще на год — до 24 февраля 2025;
  • Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран «Группы семи».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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