В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев

11
В Австрии отменен бесплатный проезд в транспорте для украинцев. С 1 октября придется покупать билеты для поездок в поездах и метро.
О новых правилах проезда для беженцев TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ЦТС.
С 1 октября украинские беженцы в Австрии должны будут покупать билеты для проезда в поездах Австрийских федеральных железных дорог OBB.
Бесплатные билеты Not-Ticket Ukraine можно будет получить только для первого въезда в Австрию или транзита — из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома до австрийского пункта назначения или пограничных станций для дальнейшего путешествия в Германию, Швейцарию и Италию.
С 1 октября для украинцев отменяют бесплатный проезд и в городском транспорте Вены. Платить придется за пользование метро, ​​автобусами, трамваями и электричками в черте города.
Впрочем, есть исключения. Бесплатно продолжат ездить дети:
  • до 6 лет;
  • учащиеся школ.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.