В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев — Finance.ua

В Австрии отменяют бесплатный проезд для украинцев Сегодня 06:02

В Австрии отменен бесплатный проезд в транспорте для украинцев. С 1 октября придется покупать билеты для поездок в поездах и метро.

О новых правилах проезда для беженцев TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ЦТС

С 1 октября украинские беженцы в Австрии должны будут покупать билеты для проезда в поездах Австрийских федеральных железных дорог OBB.

Бесплатные билеты Not-Ticket Ukraine можно будет получить только для первого въезда в Австрию или транзита — из Бржецлава, Братиславы или Хедьешалома до австрийского пункта назначения или пограничных станций для дальнейшего путешествия в Германию, Швейцарию и Италию.

С 1 октября для украинцев отменяют бесплатный проезд и в городском транспорте Вены. Платить придется за пользование метро, ​​автобусами, трамваями и электричками в черте города.

Впрочем, есть исключения. Бесплатно продолжат ездить дети:

до 6 лет;

учащиеся школ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.