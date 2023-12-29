В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны — Finance.ua

В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны Сегодня 10:01 — Валюта

В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны

В 2023 году произошло укрепление гривны, поскольку курсом валют фактически управляет рынок.

Об этом заявил глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире Украинского радио

По его словам, укрепление гривны произошло: «Мы фактически отошли в конце 2023 года от фиксированного курса, то есть Национальный банк изменил свою политику и перешел к курсу управляемой гибкости. То есть фактически рынок управляет курсом, но Национальный банк гасит пики».

Читайте также Каким может быть курс доллара в начале 2024 года

Он напомнил, что наличный доллар США в прошлом году в это время стоил более 42 гривен. Сейчас его стоимость колеблется в пределах 37−38 гривен.

Дубас отметил, что произошла стабилизация ситуации: 2022 год, когда на нас напала россия, был годом шока и экстренным «тушением пожаров». В 2023 году мы уже понимали, что война не закончится быстро, адаптировались и начали переориентировать процессы.

По его мнению, 2024 год станет годом, который «выходит на траекторию динамики положительных моментов» в понимании увеличения ВВП и постепенного роста экономики.

Относительно того, что госбюджет на 2024 год рассчитывался по курсу 40,70 грн за доллар, глава АУБ отметил: это не значит, что курс обязательно поднимется до этого уровня.

По словам эксперта, до начала полномасштабного вторжения внешними факторами, которые влияли на украинскую экономику и гривну, были цены на товары основной группы, которые Украина продавала или покупала за рубежом.

Читайте также Почему доллар в Украине подорожал: в Нацбанке назвали причины

Сейчас в условиях войны тоже есть внешние факторы, но они связаны несколько с другими вещами. В первую очередь, это внешняя помощь. Ведь более 50% нашего государственного бюджета сформированы за счет поддержки партнеров.

По словам Дубаса, сегодня украинские власти имеют достаточно резервов, позволяющих планировать свою политику в среднесрочной перспективе.

Он отметил, что уже 7−8 месяцев подряд наблюдается рост объема средств граждан в банковской системе.

Читайте также От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года

Спрос на наличный доллар сейчас невысокий, заметил он. В то же время, то, что месяц назад Нацбанк вышел с инициативой снятия ограничений для населения по покупке наличных долларов в банках, по мнению Дубаса, является красноречивым показателем: «Валютные смягчения действительно происходят, и это подчеркивает, что в банках есть достаточный объем наличной иностранной валюты».

Напомним, глава НБУ Андрей Пышный сообщал , что банковская система входит в 2024 год в хорошей форме. Банки бесперебойно работают, увеличивают кредитование бизнеса и населения.

Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события. Получайте каждый понедельник важнейшие обновления за неделю в мире валют, эксклюзивные финансовые советы и прогнозы по курсам на предстоящую неделю непосредственно на ваш почтовый ящик!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.