От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года — Finance.ua

От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года Сегодня 11:02 — Валюта

От чего зависит курс доллара и каким он будет в ближайшее время: прогноз до конца года

В настоящее время наличный валютный рынок в Украине почти полностью зависит от межбанка. Межбанковский курс является основой для курсообразования с добавлением незначительной комиссии финучреждений.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

«Такая ситуация сохранится и в перспективе следующих недель», — сказал он.

По его словам, ситуацию на рынке будет формировать межбанк, на котором действует режим «управляемой гибкости» с вмешательством регулятора для сбалансирования спроса и предложения, когда для этого возникает необходимость.

«Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50−60 копеек, однако мы предполагаем, что в последующие недели возможно „движение“ к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой)», — сказал он.

Лесовой прогнозирует, что колебания находятся в ожидаемых пределах: до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке ожидается на уровне 36,8−37,8 грн/доллар и 39−41 грн/евро. Что касается текущих изменений и разницы между курсом покупки и продажи на наличном рынке, то они в среднем не превышают 0,3 грн.

Эксперт ожидает, что в последнюю неделю года ситуация на валютном рынке может быть следующая:

валютные изменения на межбанке будут происходить в пределах 37−37,75 грн/доллар и 39−40,5 грн/евро;

разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет минимальной — до 0,1 грн;

текущие колебания на межбанке будут до 0,2 грн;

на наличном рынке пределы курсовых изменений будут на уровне 37−38 грн/доллар и 39−41 грн/евро;

разница между курсами покупки и продажи валюты, как на межбанке, так и на наличном рынке, не превысит 0,2 грн.

«Следовательно, в течение следующей недели рынок будет жить в условиях частых, но несущественных курсовых изменений, ситуация на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка и объемов валютных интервенций регулятора, направленных на удовлетворение спроса. Межкурсовая разница будет сокращаться в дальнейшем и не исключено, что в конце года она будет почти «на нуле», — констатировал Лесовой.

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