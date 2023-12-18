Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году — Finance.ua

Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году Сегодня 13:03 — Валюта

Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году

Курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.

Девальвации национальной валюты ожидает основатель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак, передает РБК-Украина

В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривен, считает он.

По его мнению, такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

Ранее в Fitch Ratings прогнозировали, что курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной.

Глава НБУ Андрей Пышный заявлял , что курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.

«Сейчас мы стали свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит освоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать», — говорил он.

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УНІАН По материалам:

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