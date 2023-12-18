Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году — Finance.ua
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Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году

Валюта
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Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году
Доллар по 42: появился новый прогноз, каким может быть курс доллара в 2024 году
Курс доллара в Украине в конце 2024 года может подскочить до отметки в 42 грн/долл.
Девальвации национальной валюты ожидает основатель и президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак, передает РБК-Украина.
В течение года стоимость доллара может держаться на уровне 40 гривен, считает он.
По его мнению, такие тенденции возможны, если в действии будет базовый сценарий, по которому в следующем году Украина должна получить большую часть от 42 миллиардов долларов международной поддержки, запланированной в госбюджете.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Ранее в Fitch Ratings прогнозировали, что курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной.
Глава НБУ Андрей Пышный заявлял, что курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.
«Сейчас мы стали свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит освоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать», — говорил он.
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По материалам:
УНІАН
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