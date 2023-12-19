«Пока все идет по пессимистическому сценарию»: чего ожидать от курса доллара в Украине — Finance.ua
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«Пока все идет по пессимистическому сценарию»: чего ожидать от курса доллара в Украине

Валюта
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«Пока все идет по пессимистическому сценарию»: чего ожидать от курса доллара в Украине
«Пока все идет по пессимистическому сценарию»: чего ожидать от курса доллара в Украине
В течение этой недели, как прогнозируют некоторые специалисты, на рынке не будет больших курсовых колебаний доллара.
Как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, до конца этого года Украине хватит 900 миллионов американской валюты, которую дал МВФ. В настоящее время наша страна находится в ожидании финансовой помощи от США.
«До конца года нам хватит 900 млн долларов, которые предоставил МВФ, но в дальнейшем будет непросто. Ведь финансовая помощь США, которую, надеюсь, утвердят, поступит только в конце января», — говорит аналитик.
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По словам Пендзина, объемы финансовой помощи и сроки ее поступления пока неизвестны из-за того, что страны ЕС будут предоставлять деньги не в полной сумме, а частично. Это будет происходить из-за пророссийской позиции Венгрии.
«Все это усугубляет ожидание девальвации гривны, однако на текущей неделе ситуация с курсом на наличном рынке останется относительно стабильной, в коридоре 37,7−37,8 грн/доллар, хотя восходящий тренд сохранится», — резюмировал эксперт.
По данным портала «Минфин», во вторник, 19 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 37,20 грн (покупка) и 37,70 (продажа). Наличный курс — 37,64 (покупка) и 37,75 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 37,19.
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По материалам:
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