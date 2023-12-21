Почему доллар в Украине подорожал: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua

Почему доллар в Украине подорожал: в Нацбанке назвали причины Сегодня 16:02 — Валюта

Почему доллар в Украине подорожал: в Нацбанке назвали причины

Несмотря на наблюдаемую в последние дни девальвацию гривны, ситуация на валютном рынке нормальная, ведь в соответствии с задекларированными принципами Нацбанка, курс может колебаться в обе стороны.

Об этом рассказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время онлайн-мероприятия Центра экономической стратегии.

«Если посмотреть на происходящее на валютном рынке во второй половине октября, в первой половине ноября, у нас была достаточно благоприятная ситуация: объемы чистого спроса были на минимумах за последние несколько месяцев, и, согласно нашей стратегии, к задекларированным принципам проведения валютных интервенций в условиях управляемой гибкости, курс укреплялся», — сказал Николайчук.

По его словам, ситуация начала разворачиваться со второй половины ноября, когда чистый спрос стал расти, что продолжалось и в декабре. Соответственно, реагируя на эту ситуацию, Нацбанк начал продавать больше валюты на рынке.

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«Но в то же время, согласно задекларированным принципам, мы начали позволять курсу ослабляться. Эта ситуация для нас абсолютно нормальна, мы декларировали, что наши действия на рынке будут адекватны соответствующей ситуации, и курс должен колебаться в обе стороны», — сказал заместитель главы Нацбанка.

Николайчук подчеркнул, что регулятор сглаживает эти колебания, в то же время позволяя курсу выступать корректирующим механизмом для валютного рынка и макроэкономических процессов.

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Национальный банк Украины на четверг, 21 декабря, установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 37,55 грн/долл., то есть гривна ослабла на 23 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по отношению к евро на четверг установлен на уровне 41,07 грн/евро, то есть гривна ослабла на 15 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

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УНІАН По материалам:

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