Как низкий курс гривны вредит экономике Украины — Finance.ua

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Как низкий курс гривны вредит экономике Украины

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Как низкий курс гривны вредит экономике Украины
Как низкий курс гривны вредит экономике Украины
Украинская экономика находится в сложном положении. Однако НБУ и Минфин активно работают над тем, чтобы не допустить девальвации гривны.
Об этом рассказал и.о. исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский в комментарии РБК-Украина.
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Глинский считает, что НБУ и Минфин совместно работают над тем, чтобы не допустить девальвации гривны.
Следует понимать, что возможность ослабления украинской национальной валюты существует. А это, в свою очередь, может привести к катастрофическим последствиям, в частности, потере импортеров, обеднению населения и удорожанию государственных долгов.
«Не стоит представлять НБУ и Минфин противниками в курсовом вопросе. Это миф — будто Минфину нужно девальвировать гривну. Резкие изменения обменного курса для Минфина были бы катастрофическими. В случае сильной девальвации падают и поступления налогов. Так что валютный кризис не нужен никому», — говорит банкир.

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Вероятное увеличение инфляции может стать причиной пересмотра и увеличения учетной ставки со стороны НБУ. Это приведет к удорожанию новых ОВГЗ.
Чем дороже заимствования, тем больше будут бюджетные расходы на их обслуживание. Следует понимать, что именно пользуясь средствами по госдолгу, покрывается дефицит бюджета. Для Минфина удорожание заимствований недопустимо.
Напомним, как ранее заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год.
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По материалам:
Телеканал 24
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