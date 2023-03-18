В 2022 году в мире было произведено 85 млн автотранспортных средств — Finance.ua

В 2022 году в мире было произведено 85 млн автотранспортных средств 18.03.2023, 00:51 — Технологии&Авто

В 2022 году в мире было произведено 85 млн автотранспортных средств

По данным Всемирной организации автопроизводителей (ОІСА), в прошлом году глобальное производство автотранспортных средств составило чуть больше 85 млн единиц.

Это на 6% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество составили легковые автомобили — 61,6 млн ед. Легких коммерческих автомобилей было произведено почти 19,9 млн ед. Больших грузовиков произвели 3,3 млн ед., автобусов — 253,2 тыс. ед.

Первенство в автопроизводстве в мире сохраняет Китай. В прошлом году в КНР было произведено 27 млн единиц автотранспорта, что на 3% больше, чем годом ранее.

На втором месте оказались США с показателем почти 10,1 млн единиц и приростом 10% в производстве. Третий результат продемонстрировала Япония — 7,8 млн единиц.

На четвертой позиции Индия с 5,5 млн ед. с наибольшим приростом автотранспортных средств — 24%. Замыкает топ-5 стран-автопроизводителей Южная Корея с почти 3,8 млн ед. и приростом производства машин 9%.

Что касается Украины, то по итогам 2022 года в Украине было продано 40 тыс. новых легковых автомобилей на общую сумму €1,23 млрд. Это на 55% меньше, чем в 2021 году, когда было израсходовано €2,74 млрд. Больше всего украинцы потратили на покупку автомобилей Toyota — €230 млн. На втором и третьем местах — премиальные Mercedes-Benz и BMW.

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