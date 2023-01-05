В 2022 году Фонд госимущества заработал в бюджет 3,6 млрд грн — Finance.ua
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В 2022 году Фонд госимущества заработал в бюджет 3,6 млрд грн

Казна и Политика
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В 2022 году Фонд госимущества заработал в бюджет 3,6 млрд грн, из которых 2 млрд грн дала малая приватизация и аренда госимущества. Дополнительно Фонд сэкономил 1,5 млрд грн благодаря остановке мошенничества — занижению стоимости недвижимости при налогообложении.
За короткий срок ФГИ вместе с правительством систематизировали механизм управления госимуществом — КМУ передает в управление Фонда более 1100 активов (распоряжение КМУ № 683 и № 910).
Теперь в управлении ФГИ будет более 2300 предприятий из всех 3600 активов Украины. Цель — сделать Фонд единственным органом по управлению государственными активами в стране для повышения капитализации и развития предприятий, увеличения открытости и прозрачности в управлении активами.
На законодательном треке в 2022 году команда Фонда подготовила 5 законов, которые в случае принятия могут принести в бюджет несколько десятков млрд грн.
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Речь идет о разблокировании крупной приватизации, законе о прозрачной аренде государственных сельхозземель, а также законе о продаже имущества с налоговым залогом.
Также в прошлом году Фонд разработал Методику оценки ущерба, нанесенного бизнесу из-за российской агрессии. Это поможет украинскому бизнесу обратиться в международные суды, чтобы получить репарации по меньшей мере на 400 млрд грн — сумма ущерба, нанесенного россиянами.
На гуманитарном направлении достигнуты договоренности о предоставлении 20 млрд грн помощи из ОАЭ и КСА.
В декабре команда ФГИУ уже встретила первую партию помощи — 1200 генераторов из ОАЭ. Следующие транши помощи ожидаются в начале января.
Генераторы передадут учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии — Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.
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По материалам:
Finance.ua
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