Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании — Finance.ua
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Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании

Недвижимость
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Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании
Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании
Китай начал вкладывать большие средства в недвижимость Великобритании. Сумма инвестиций уже перевалила за 500 миллионов фунтов.
Об этом пишет The Guardian.
Китайский суверенный фонд богатства владеет более чем 250 объектами недвижимости в Великобритании. В этот список входит самая разная недвижимость: центры распределения продовольствия и других товаров, склады и т.д. Эта недвижимость имеет решающее значение для китайских цепочек снабжения.
Китайская инвестиционная корпорация уже потратила не менее 580 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость в Великобритании. Многие объекты расположены на юго-востоке и в центральной части Англии.
«Если они могут покупать так много — и все это кажется важными частями цепочки поставок — тогда возникает вопрос, почему они это делают. Поэтому нам необходимо проверить общий объем китайского финансирования в ключевых сферах Великобритании, включая университеты, технологический сектор и цепочки поставок. Мы слишком открыты для интересов китайских компаний», — заявляет депутат от Консервативной партии Иен Дункан Смит, ожесточенный критик пекинского правительства.
Китайская инвестиционная корпорация (CIC) имеет в управлении активы на 1,2 триллиона долларов, что делает ее третьим по величине суверенным фондом в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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