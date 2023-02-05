Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании — Finance.ua

Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании Вчера 23:32 — Недвижимость

Уже 580 миллионов фунтов стерлингов: зачем Китай скупает недвижимость в Великобритании

Китай начал вкладывать большие средства в недвижимость Великобритании. Сумма инвестиций уже перевалила за 500 миллионов фунтов.

Об этом пишет The Guardian

Китайский суверенный фонд богатства владеет более чем 250 объектами недвижимости в Великобритании. В этот список входит самая разная недвижимость: центры распределения продовольствия и других товаров, склады и т.д. Эта недвижимость имеет решающее значение для китайских цепочек снабжения.

Китайская инвестиционная корпорация уже потратила не менее 580 миллионов фунтов стерлингов на недвижимость в Великобритании. Многие объекты расположены на юго-востоке и в центральной части Англии.

«Если они могут покупать так много — и все это кажется важными частями цепочки поставок — тогда возникает вопрос, почему они это делают. Поэтому нам необходимо проверить общий объем китайского финансирования в ключевых сферах Великобритании, включая университеты, технологический сектор и цепочки поставок. Мы слишком открыты для интересов китайских компаний», — заявляет депутат от Консервативной партии Иен Дункан Смит, ожесточенный критик пекинского правительства.

Китайская инвестиционная корпорация (CIC) имеет в управлении активы на 1,2 триллиона долларов, что делает ее третьим по величине суверенным фондом в мире.

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Телеканал 24 По материалам:

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