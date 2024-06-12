УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих — Finance.ua

УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих Сегодня 16:44 — Личные финансы

УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих

«Укрзализныця» объявила о запуске онлайн-сервиса для бронирования билетов военными и родственниками раненых военнослужащих, эвакуированных медицинскими поездами.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Для чего это? Сервис создан для облегчения процесса эвакуации бойцов и поддержки их семей.

«Наши поезда продолжают эвакуацию раненых защитников. Они полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и оказания медицинской помощи. Но из соображений безопасности и медицинских требований здесь не предусмотрены места проезда родственников раненных военных», — объясняют в УЗ.

Если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят медицинскими поездами, а билетов в данный момент нет, то можно оформить заявку.

Как сделать спецбронирование?

по телефону: 0800 503 222

по ссылке: https://services.uz.gov.ua/military

Важно! Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД вашего раненого родственника, а также документ, подтверждающий ваше родство.

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