УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих — Finance.ua
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УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих

Личные финансы
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УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих
УЗ запустила сервис спецбронирования билетов для родственников раненых военнослужащих
«Укрзализныця» объявила о запуске онлайн-сервиса для бронирования билетов военными и родственниками раненых военнослужащих, эвакуированных медицинскими поездами.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Для чего это? Сервис создан для облегчения процесса эвакуации бойцов и поддержки их семей.
«Наши поезда продолжают эвакуацию раненых защитников. Они полностью автономны и оснащены всем, что необходимо для безопасной перевозки и оказания медицинской помощи. Но из соображений безопасности и медицинских требований здесь не предусмотрены места проезда родственников раненных военных», — объясняют в УЗ.
Если ваших родных, которые проходят реабилитацию после ранений, срочно перевозят медицинскими поездами, а билетов в данный момент нет, то можно оформить заявку.

Как сделать спецбронирование?

Важно! Для выкупа специальной брони в кассе необходимо предоставить оригинал или копию удостоверения УБД вашего раненого родственника, а также документ, подтверждающий ваше родство.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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