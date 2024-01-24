«Ушедшая» из россии Apple пополнила бюджет страны-агрессора на $13 млн, — росСМИ — Finance.ua
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«Ушедшая» из россии Apple пополнила бюджет страны-агрессора на $13 млн, — росСМИ

Фондовый рынок
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Apple пополнила бюджет россии на 1,18 млрд рублей (около $13 млн), уплатив антимонопольный штраф, сообщают росСМИ со ссылкой на ФАС (Федеральная антимонопольная служба) россии. Для американского техногиганта этот штраф стал вторым крупным за год.
В россии утверждают, что Apple «запрещала разработчикам iOS-приложений информировать клиентов внутри программы о возможности оплаты покупок за пределами App Store, а также использовать альтернативные способы оплаты». Федеральная антимонопольная служба рф признала эти действия нарушением антимонопольного законодательства.
Примечательно, что в октябре 2023 года росСМИ утверждали, что Apple якобы позволила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты посторонними платежными системами. Кроме того, комиссия в этом случае составила бы 27% вместо стандартных 30%.
Утверждалось, что возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из россии, пользователям других стран ссылки отображаться не должны.
Ранее россияне заявляли, что в феврале прошлого года Apple уже оплатила антимонопольный штраф по делу «Лаборатории Касперского». Тогда Apple сочли виновной в том, что она злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Apple ушла из россии почти два года назад: что изменилось

Практически сразу после начала полномасштабного вторжения Apple заявила о прекращении сотрудничества с агрессором и уходе с российского рынка. Компания пообещала прекратить экспорт всех продуктов и отключить Apple Pay и другие услуги.
По материалам:
УНІАН
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