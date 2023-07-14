USDA увеличило прогноз производства и экспорта украинской кукурузы — Finance.ua
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USDA увеличило прогноз производства и экспорта украинской кукурузы

Аграрный рынок
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Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2023/24 маркетинговый год, в котором увеличило показатели производства и экспорта кукурузы.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.
Отмечается, что согласно прогнозу USDA, в 2023/2024 МГ в Украине кукурузы будет произведено на 0,5 млн т больше — 25 млн т. Также ожидается увеличение экспорта кукурузы на 0,5 млн т — до 19,5 млн т.
Показатели Украины по производству пшеницы остаются без изменений: производство — 17,5 млн т, экспорт — 10,5 млн т.
Обновленные мировые прогнозы по пшенице на 2023/24 МГ предусматривают уменьшение производства, торговли, увеличение потребления и уменьшение конечных запасов по сравнению с предыдущим прогнозом.
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Ожидается сокращение мировых объемов производства пшеницы на 3,5 млн т до 796,7 млн ​​т. Производство сокращается прежде всего в ЕС (-2,5 млн т до 138 млн т), Аргентине (-2 млн т до 17,5 млн т) и Канаде (-2 млн т до 35,0 млн т), что частично компенсируется ростом производства в США (+2 млн т до 47,3 млн т) и Пакистане.
Производство в ЕС снижается, поскольку продолжающаяся засушливая погода ухудшает перспективы урожая в первую очередь в Германии, Испании, Франции и Италии. Прогноз производства пшеницы в Аргентине снижен на основе пересмотренных правительственных оценок посевных площадей. Засушливые условия в некоторых районах Альберты и Саскачевана снижают производство в Канаде.
Мировой объем экспорта пшеницы прогнозируется на 1 млн. т меньше по сравнению с предыдущим прогнозом — 211,6 млн т, поскольку ожидается снижение экспорта из Аргентины (-1,5 млн т до 12 млн т) и Канады (-1 млн т до 26, 5 млн т).
Прогноз мирового потребления повышается на 3,3 млн т до 799,5 млн т, в первую очередь, благодаря увеличению фуражного и остаточного использования в Китае, где дожди во время сбора урожая, особенно в провинции Хэнань, ухудшили качество пшеницы для продовольственного использования.
Прогнозируемые мировые конечные запасы на 2023/24 МГ снижаются на 4,2 млн т до 266,5 млн т. Это будет четвертое подряд ежегодное снижение.
Согласно обновленным прогнозам на мировом рынке кукурузы, в 2023/24 МГ предполагается рост производства и торговли, а также большие конечные запасы.
Ожидается рост объемов производства кукурузы в мире на 1,7 млн ​​т до 1224,5 млн т. Такие изменения будут достигнуты за счет роста объемов производства в США (+1,4 млн т до 389,2 млн т), Украине и Канаде (+0,7 млн ​​т до 15 млн т). В то же время будет наблюдаться сокращение объемов производства в ЕС (-0,9 млн т до 63,4 млн т).
Основные изменения в мировой торговле в 2023/24 МГ предполагают увеличение экспорта кукурузы для Украины (+0,5 млн т до 198,3 млн т).
Прогнозируемые мировые конечные запасы кукурузы ожидаются на уровне 314,1 млн т, что на 0,1 млн т больше по сравнению с прогнозом в прошлом месяце.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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