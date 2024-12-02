USAID помогает группе «Нафтогаз» восстановить поврежденные в результате боевых действий трубопроводы — Finance.ua
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USAID помогает группе «Нафтогаз» восстановить поврежденные в результате боевых действий трубопроводы

Фондовый рынок
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Трубную продукцию для восстановления поврежденных в результате боевых действий трубопроводов получило АО «Укргаздобыча» от компании Tetra Tech ES, Inc, которая является исполнителем проекта по энергетической безопасности (ESP).
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Профинансировало закупку Агентство США по международному развитию (USAID). Итого «Укргаздобыча» получила более 1700 позиций деталей трубопроводов.
«Мы благодарны нашим международным партнерам за оказанную помощь — она ​​очень актуальна в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. Для нас очень важно сохранить стабильность производственных процессов до конца отопительного сезона», — отметил глава группы «Нафтогаз» Алексей Чернышев.
В свою очередь, и.о. генерального директора «Укргаздобычи» Сергей Лагно добавил, что с начала полномасштабного вторжения USAID передало компании 102 дизельные электростанции и 6000 тонн метанола, который является критически важным сырьем для добычи, подготовки и транспортировки природного газа.
Кроме того, агентство предоставило дополнительные средства защиты для объектов газодобычи группы от атак россиян.
Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» последний транш оплаты за транзит газа в декабре по контракту, подписанному в 2019 году. Продлевать контракт Украина категорически не собирается, а предложенный альтернативный вариант, связанный с хранением газа в украинских ПХГ, не заинтересовал других участников процесса.
По материалам:
РБК-Україна
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