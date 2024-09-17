Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии — Finance.ua
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Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии

Мир
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Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен представила новый состав Еврокомиссии
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила новый состав Еврокомиссии. Среди 27 членов комиссии несколько политиков будут занимать ключевые для Украины должности.
Об этом сообщается в трансляции Euronews.
В частности, Кайя Каллас (Эстония) назначена Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Андрюс Кубилюс (Литва) станет Еврокомиссаром по обороне и космосу. По словам фон дер Ляйен, он будет сосредоточен на развитии Европейского оборонного союза и укреплении оборонно-промышленного потенциала.
Марта Кос (Словения) вступит в должность Еврокомиссара по вопросам расширения и будет работать над поддержкой Украины и помощью странам-кандидатам в подготовке к вступлению в ЕС.
Петр Серафин (Польша) станет Еврокомиссаром по бюджету, борьбе с мошенничеством и государственным управлением, а Кристоф Хансен (Люксембург) — Еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства и продовольствия.
Особое внимание привлекает создание новой должности Еврокомиссара по Средиземноморью, которую займет Дубравка Шуица (Хорватия).
Кандидатуру каждого из членов Еврокомиссии, кроме фон дер Ляйен, еще предстоит утвердить Европейский парламент.
«Ожидается, что в конце сентября и в октябре каждый номинированный комиссар столкнется с многочасовым обсуждением в Европейском парламенте. Как правило, по крайней мере один комиссар может провалить тест (в последний раз тест провалили трое)», — отмечает Politico.
По материалам:
РБК-Україна
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